logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CORREXTUMARCA, "UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE"

Fotogalería

CORREXTUMARCA, "UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Toluca busca cerrar su pase a semifinales; Bravos llega con la obligación de ganar

Los Diablos llegan con ventaja a La Bombonera, mientras Juárez aspira a un milagro para mantener viva su participación en el Apertura 2025

Por El Universal

Noviembre 28, 2025 07:50 a.m.
A
Toluca busca cerrar su pase a semifinales; Bravos llega con la obligación de ganar

El Toluca tiene más de un pie en las semifinales y parece que el partido de este sábado en La Bombonera es mero trámite, pero sería un error subestimar a los Bravos de Juárez y no esforzarse para sellar su pase a las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Es una misión imposible para los fronterizos, que perdieron la ida en casa 1-2; pero no hay peor lucha que la que no se hace y deberán salir a pelear cada balón en busca de un gol que los ponga en la pelea.

Y es que incluso ganando por un gol de diferencia los de Juárez están eliminados; su victoria debería ser de dos goles de diferencia para pasar a semifinales.

Los de Antonio "Turco" Mohamed se saben calificados, pero deberán brindarse ante su público y buscar ganar la vuelta para confirmar su etiqueta de favorito al título.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Son pocos los argumentos a favor de los dirigidos por Martín Varini, y deberán finalizar su participación en el campeonato de la forma más digna posible, ya que calificar a la Liguilla fue de gran mérito.

El duelo Toluca-Bravos de Juárez está programado para jugarse a partir de las 19:05 horas de este sábado (tiempo del centro de México) en el estadio Nemesio Díez y se podrá ver tanto en el Canal 7 de TV Azteca como en el 5 de Televisa, además de las plataformas Fox y Vix.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Toluca busca cerrar su pase a semifinales; Bravos llega con la obligación de ganar
Toluca busca cerrar su pase a semifinales; Bravos llega con la obligación de ganar

Toluca busca cerrar su pase a semifinales; Bravos llega con la obligación de ganar

SLP

El Universal

Los Diablos llegan con ventaja a La Bombonera, mientras Juárez aspira a un milagro para mantener viva su participación en el Apertura 2025

América se rearma para la vuelta: replanteamiento total tras el 2-0 en Monterrey
América se rearma para la vuelta: replanteamiento total tras el 2-0 en Monterrey

América se rearma para la vuelta: replanteamiento total tras el 2-0 en Monterrey

SLP

El Universal

Las Águilas ajustan estrategia y mentalidad para buscar la remontada en el Ciudad de los Deportes y mantenerse con vida en la Liguilla

Bengals le amargan la noche a Ravens
Bengals le amargan la noche a Ravens

Bengals le amargan la noche a Ravens

SLP

EFE

Miguel Herrera admite su fracaso
Miguel Herrera admite su fracaso

Miguel Herrera admite su fracaso

SLP

El Universal