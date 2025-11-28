Toluca busca cerrar su pase a semifinales; Bravos llega con la obligación de ganar
Los Diablos llegan con ventaja a La Bombonera, mientras Juárez aspira a un milagro para mantener viva su participación en el Apertura 2025
El Toluca tiene más de un pie en las semifinales y parece que el partido de este sábado en La Bombonera es mero trámite, pero sería un error subestimar a los Bravos de Juárez y no esforzarse para sellar su pase a las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.
Es una misión imposible para los fronterizos, que perdieron la ida en casa 1-2; pero no hay peor lucha que la que no se hace y deberán salir a pelear cada balón en busca de un gol que los ponga en la pelea.
Y es que incluso ganando por un gol de diferencia los de Juárez están eliminados; su victoria debería ser de dos goles de diferencia para pasar a semifinales.
Los de Antonio "Turco" Mohamed se saben calificados, pero deberán brindarse ante su público y buscar ganar la vuelta para confirmar su etiqueta de favorito al título.
Son pocos los argumentos a favor de los dirigidos por Martín Varini, y deberán finalizar su participación en el campeonato de la forma más digna posible, ya que calificar a la Liguilla fue de gran mérito.
El duelo Toluca-Bravos de Juárez está programado para jugarse a partir de las 19:05 horas de este sábado (tiempo del centro de México) en el estadio Nemesio Díez y se podrá ver tanto en el Canal 7 de TV Azteca como en el 5 de Televisa, además de las plataformas Fox y Vix.
