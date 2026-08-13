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Toluca cumple y avanza a la siguiente ronda

Por Agencias

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
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Toluca cumple y avanza a la siguiente ronda
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      Con una actuación contundente, el Deportivo Toluca superó 3-1 a FC Dallas en el cierre de la fase de grupos de la Leagues Cup, consiguiendo un triunfo clave que lo coloca en la segunda posición de la tabla general entre los clubes de la Liga MX y con el pase a la siguiente ronda.

      El encuentro arrancó con intensidad desde los primeros minutos. Apenas al 8´, Alexis Vega abrió el marcador desde el punto penal para adelantar a los Diablos Rojos. Sin embargo, la respuesta del conjunto estadounidense fue inmediata: Petar Musa igualó las acciones al 10´.

      Cuando parecía que ambos equipos se irían al descanso en tablas, Federico Viñas apareció en el tiempo añadido (45+2´) para devolverle la ventaja a los choriceros. En el inicio del segundo tiempo, Érick Gutiérrez sentenció el partido al 50´ con el 3-1 definitivo.

      Con este resultado, Toluca concluye sus tres partidos de la fase clasificatoria con un saldo de 2 victorias, 1 derrota, 6 goles a favor y 2 en contra (diferencia de +4), sumando 6 puntos que lo ubican firmemente en el segundo puesto, a la espera de la resolución de los últimos partidos de la jornada.

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