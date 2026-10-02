Corea del Norte lanza misil balístico tras tensiones fronterizas

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SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte disparó un misil balístico hacia el mar el sábado, informó el ejército de Corea del Sur, lo que prolonga una reciente racha de pruebas de armas en medio de tensiones entre ambos países por las detonaciones de minas terrestres en la frontera que hirieron a tres soldados surcoreanos.

Corea del Norte lanza misil balístico hacia el mar

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que el misil, lanzado desde la zona costera oriental de Wonsan, en Corea del Norte, voló más de 700 kilómetros (435 millas), y que los ejércitos de Corea del Sur y de Estados Unidos estaban analizando los detalles. La emisora japonesa NHK reportó que el misil presumiblemente cayó afuera de la zona económica exclusiva de Japón.

Corea del Sur intensifica vigilancia y cooperación internacional

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El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur señaló que el ejército reforzó la vigilancia y el monitoreo ante posibles lanzamientos adicionales desde Corea del Norte y que estaba compartiendo información de cerca con Estados Unidos y Japón.

La oficina presidencial de seguridad nacional de Seúl pidió a Corea del Norte que detenga de inmediato sus repetidos lanzamientos balísticos, ya que los consideran una violación de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU y un “acto grave que no ayuda en nada a gestionar la situación actual”. El lanzamiento se produjo un día después de que la hermana del mandatario norcoreano Kim Jong Un se burlara de las exigencias surcoreanas de que Corea del Norte se disculpe por las explosiones de minas terrestres que, según Corea del Sur y el Comando de las Naciones Unidas liderado por Estados Unidos, fueron causadas por minas norcoreanas colocadas al sur de la línea de demarcación militar.

Corea del Sur también ha instado a Corea del Norte a detener sus recientes tareas de fortificación fronteriza, incluida la instalación de minas y barreras antitanque, que se han acelerado después de que, en 2024, Kim Jong Un abandonara el objetivo de reconciliación con Corea del Sur y declarara a Seúl un adversario permanente.

Kim Yo Jong, hermana del mandatario norcoreano y posiblemente la segunda figura más poderosa en Pyongyang, desestimó el viernes las exigencias de Seúl sobre las explosiones de minas por considerarlas “absolutamente patéticas”, y afirmó que Corea del Norte pretende cortar los lazos con Corea del Sur para siempre. En una declaración anterior, negó la responsabilidad norcoreana por las explosiones y amenazó con tomar represalias si Corea del Sur dispara contra tropas norcoreanas que fortifican la frontera.