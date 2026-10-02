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Familiares y comunidad escolar despiden a subdirectora asesinada en Torreón

La Fiscalía investiga el móvil y analiza dispositivos móviles de los agresores.

Por EFE

Octubre 02, 2026 07:27 p.m.
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Familiares y comunidad escolar despiden a subdirectora asesinada en Torreón
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      Ciudad de México, 2 oct (EFE).- Familiares e integrantes de la comunidad educativa despidieron este viernes con un velorio a la subdirectora de un centro educativo, Nery Edith Nerváez González, asesinada ayer en Torreón, estado de Coahuila (norte de México).

      Ataque en secundaria de Torreón deja subdirectora asesinada

      La docente, de 56 años, era funcionaria de la Secundaria General No. 13, en la comunidad La Unión.

      La despedida ocurre un día después del ataque en el plantel educativo, donde dos exalumnos agredieron a personal docente y alumnos con cuchillos y machetes, según los primeros reportes.

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      La subdirectora falleció a causa de heridas por arma blanca, de acuerdo con la Fiscalía estatal.

      Detención y perfil de los agresores

      Afuera de la escuela, permanece un memorial en honor a la profesora, compuesto de flores, una fotografía y una veintena de velas colocadas en forma de cruz frente a la entrada.

      La escuela continúa cerrada y bajo resguardo policial.

      Los dos presuntos agresores, ambos de 18 años, hermanos gemelos fueron capturados.

      Testigos aseguraron a medios locales que los atacantes entraron a la escuela lanzando petardos y gritando que iban "por todas las mujeres".

      Cuatro personas más resultaron lesionadas, entre ellas dos profesores, un alumno y una mujer.

      Según reportes de medios locales, el alumno, de 13 años, sufrió una lesión de gravedad en la mano izquierda, por la que fue intervenido quirúrgicamente. Mientras que los dos profesores fueron heridos en la cabeza y uno de ellos se encuentra grave.

      La Fiscalía estatal aún no establece el móvil del ataque ni ha actualizado el estado de salud de los lesionados.

      La Fiscalía estatal califica el ataque como "aislado, sui géneris y determinado por dos personas dentro de un contexto familiar desarticulado".

      La autoridad investiga como posible móvil que los detenidos habrían buscado imitar ataques cometidos en otros países e "idolatraban" a sus autores, según sus primeras declaraciones.

      También seguían páginas en redes sociales con contenidos sobre este tipo de ataques. Sus dispositivos móviles están siendo analizados por autoridades federales y estatales. 

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