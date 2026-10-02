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Río Valles crece 84 cm en 24 horas: Conagua reporta aumento

Conagua reporta 141 milímetros de lluvia en zonas de Micos y Santa Rosa este viernes.

Por Huasteca Hoy

Octubre 02, 2026 08:03 p.m.
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Río Valles crece 84 cm en 24 horas: Conagua reporta aumento
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      CIUDAD VALLES. El río Valles creció 84 centímetros en menos de 24 horas, durante este flujo de humedad del norte del país, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua.

      Aumento del nivel del río Valles según Conagua

      Este jueves 1 de octubre, el Valles tenía una escala de 88 centímetros de profundidad, pero las tormentas de la madrugada del jueves y de la madrugada y mañana de este viernes 2 de octubre subieron los niveles hasta el 1.72 metros de escala, a cuatro metros todavía se la escala crítica máxima.

      Lluvias y mediciones en zonas clave

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      De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en las áreas de Micos y de Santa Rosa, donde hay estaciones de medición, en esta jornada de viernes cayeron 141 milímetros, lo que por lo regular suele caer en tres días de lluvias intermitentes.

      El pronóstico del clima indica que durante el sábado 3 y domingo 4 de octubre habrá precipitaciones en el norte de la Huasteca, lugar donde nace el río Valles.

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