Río Valles crece 84 cm en 24 horas: Conagua reporta aumento

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES. El río Valles creció 84 centímetros en menos de 24 horas, durante este flujo de humedad del norte del país, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua.

Aumento del nivel del río Valles según Conagua

Este jueves 1 de octubre, el Valles tenía una escala de 88 centímetros de profundidad, pero las tormentas de la madrugada del jueves y de la madrugada y mañana de este viernes 2 de octubre subieron los niveles hasta el 1.72 metros de escala, a cuatro metros todavía se la escala crítica máxima.

Lluvias y mediciones en zonas clave

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en las áreas de Micos y de Santa Rosa, donde hay estaciones de medición, en esta jornada de viernes cayeron 141 milímetros, lo que por lo regular suele caer en tres días de lluvias intermitentes.

El pronóstico del clima indica que durante el sábado 3 y domingo 4 de octubre habrá precipitaciones en el norte de la Huasteca, lugar donde nace el río Valles.