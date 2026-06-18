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Tri busca redención en casa ante Corea del Sur

Por AP

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Tri busca redención en casa ante Corea del Sur
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      México.- Tres años y medio después de su mayor fracaso en Copas del Mundo en medio siglo, la selección mexicana tiene ante sí una oportunidad inmejorable para redimirse.

      Que la aproveche o no, está por verse.

      México enfrentará a Corea del Sur el jueves en Guadalajara, buscando un triunfo que virtualmente lo clasifique a la segunda ronda del expandido Mundial de 48 equipos, del cual es coanfitrión junto con Canadá y Estados Unidos.

      El Tri viene de vencer cómodamente 2-0 a Sudáfrica y, por diferencia de goles, lidera el Grupo A sobre los surcoreanos, quienes se impusieron 2-1 a la República Checa y debutaron con triunfo en un Mundial por primera vez desde 2010, cuando superó a Grecia.

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      Por la redención

      En Qatar 2022, el conjunto azteca fue eliminado en la fase de grupos por primera vez desde Argentina 1978, rompiendo una racha de siete clasificaciones consecutivas a octavos de final.

      Sin embargo, al jugar en casa, la meta es emular lo hecho en 1970 y 1986, cuando alcanzaron los cuartos de final, su techo histórico.

      Debido al nuevo formato de 48 países, México necesitaría llegar a un sexto encuentro para igualar esa marca.

      "No puedo pensar en el sexto partido sin jugar el segundo. Vamos paso a paso, como familia; hay que ver que todos estemos al 100% y preparar el partido en Guadalajara", dijo el mediocampista Erik Lira.

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