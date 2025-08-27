Triunfa “El Zapata” en la Plaza El Paseo

La Plaza de Toros “El Paseo-Fermín Rivera” vivió la tercera y última corrida de feria en una noche fresca que reunió a tres cuartos de entrada. El protagonista indiscutible fue Uriel Moreno “El Zapata”, quien con dos actuaciones de entrega y personalidad logró cortar tres orejas, saliendo a hombros del coso centenario como máximo triunfador.

El festejo se abrió con la actuación del rejoneador Emilio Cano ante un ejemplar de Montecaldera. Mostró voluntad y momentos de lucimiento, aunque sin alcanzar redondez en su labor, siendo ovacionado con palmas. Los Forcados Potosinos también tuvieron protagonismo al lograr una buena pega en su segundo intento, llevándose el reconocimiento del tendido.

Ya en la lidia ordinaria, “El Zapata” se hizo dueño de la noche. A su primero lo recibió con variedad y carisma, rubricando su entrega con una estocada que le valió la primera oreja. Con el segundo de su lote, el quinto de la función, llegó la faena de mayor emoción: toreó con temple y gusto, conectando de lleno con el público, y tras una gran estocada se llevó dos orejas que le abrieron la puerta grande.

Arturo Saldívar también dejó pasajes de calidad. En su primero fue ovacionado tras una faena medida, y con su segundo el esfuerzo no alcanzó premio mayor, siendo despedido con palmas.

Por su parte, Isaac Fonseca cerró el cartel con voluntad y juventud. Su primero no ofreció opciones y fue silenciado. En el último de la noche, el torero michoacano se entregó en una faena de valor, pero la espada le negó el triunfo: tras dos avisos, se retiró entre silencio y reconocimiento a su entrega.

El encierro de Pepe Garfias resultó desigual en presencia y de poco juego en general, aunque el quinto fue el más destacado, aplaudido en el arrastre. El balance final quedó de la siguiente manera: Emilio Cano, palmas; Uriel Moreno “El Zapata”, oreja y dos orejas; Arturo Saldívar, ovación y palmas; Isaac Fonseca, palmas y silencio tras dos avisos.