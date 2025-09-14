logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

ANDREA & DIEGO SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Triunfan Rays ante Cachorros

Nick Fortes conecta jonrón en la novena para romper el empate

Por AP

Septiembre 14, 2025 03:00 a.m.
A
Triunfan Rays ante Cachorros

CHICAGO.- Nick Fortes conectó un jonrón que rompió el empate en la novena entrada, y los Rays de Tampa Bay resistieron el sábado para vencer 5-4 a los Cachorros de Chicago.

Tampa Bay estaba detrás 4-3 antes de que el dominicano Junior Caminero disparara un batazo de apertura contra Porter Hodge en la octava. Fue el 43er cuadrangular de Caminero, extendiendo su récord personal.

Fortes abrió la novena con un disparo de 421 pies hacia el jardín centro-izquierdo para su quinto jonrón de la temporada. El disparo puso fin a una racha de 22 apariciones consecutivas sin permitir carreras por parte de Brad Keller (4-2) desde el 12 de julio.

Bryan Baker (4-4) lanzó una entrada sin permitir carreras para llevarse la victoria, y Pete Fairbanks consiguió su 26to salvamento en 31 oportunidades. Los Rays habían perdido seis de siete.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Chicago puso corredores en las esquinas sin outs en la novena. Pero Caminero eliminó a Dansby Swanson cuando intentó anotar en un rodado de Matt Shaw a tercera. Fairbanks luego ponchó a Michael Busch e Ian Happ.

Michael Busch y Moisés Ballesteros conectaron jonrones para los Cachorros, que habían ganado tres seguidos. Nico Hoerner tuvo dos hits y anotó una carrera.

Los Cachorros homenajearon a Anthony Rizzo, quien ayudó a Chicago a ganar la Serie Mundial de 2016, antes del juego. El recién retirado primera base casi atrapó el primer jonrón en la carrera de Ballesteros en la segunda entrada, pero se le escapó de las manos.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz de 5-2 con una anotada. El dominicano Junior Caminero de 5-2 con una anotada y una empujada.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Real Madrid resiste y gana
Real Madrid resiste y gana

Real Madrid resiste y gana

SLP

AP

Mbappé se encargó de liderar la victoria del cuadro merengue ante la Real Sociedad

Rizzo se retira con Cachorros
Rizzo se retira con Cachorros

Rizzo se retira con Cachorros

SLP

AP

Casi atrapa un jonrón en las famosas gradas de Wrigley Field

Robson Bambu llega al ADSL
Robson Bambu llega al ADSL

Robson Bambu llega al ADSL

SLP

Romario Ventura

El jugador brasileño se convierte en nuevo defensa del cuadro potosino

Vingegaard gana la etapa reina
Vingegaard gana la etapa reina

Vingegaard gana la etapa reina

SLP

AP