Triunfo sobre la hora del Magic

ORLANDO.- Desmond Bane encestó un triple en el último segundo para darle al Magic de Orlando una victoria de 115-112 sobre los Trail Blazers de Portland la noche del lunes.

La canasta de Bane desde 27 pies culminó un final frenético en el que los Trail Blazers superaron un déficit de nueve puntos solo para ver su remontada anulada al sonar la bocina.

Paolo Banchero lideró al Magic con 28 unidades y nueve rebotes. Bane terminó el encuentro con 22 tantos y siete asistencias.

Shaedon Sharpe anotó 31 puntos para Portland.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Devi Avdija agregó 27, incluidos un par de triples durante una racha de 11-0 de Portland en los últimos dos minutos.

Jeremi Grant anotó tras un pase de saque de banda de Toumani Camara y sumó un tiro libre con 10,6 segundos restantes para poner a Portland adelante 112-110.

Banchero, quien había fallado dos tiros libres antes de la jugada de tres puntos de Grant, condujo para una bandeja que empató el juego y provocó una falta. Falló otro tiro libre, dejando el juego empatado con cinco segundos restantes. Pero Banchero robó el pase de saque de banda de Portland con 1,9 segundos restantes, preparando el escenario para el tiro ganador de Bane.

Franz Wagner y Wendell Carter Jr. anotaron 19 puntos y nueve rebotes cada uno para Orlando.