Tifón Fung-wong deja dos muertos en Filipinas

Bangkok/Taipéi.- Al menos dos personas han muerto y más de un millón han sido evacuadas en Filipinas debido al impacto del supertifón Fung-wong, que en las últimas horas ha perdido intensidad y se ha adentrado en el mar de China Meridional, donde podría volver a intensificarse antes de llegar al estrecho de Taiwán.

Conocido localmente como Uwan, Fung-wong se ha debilitado, pero continúa suponiendo una amenaza para Filipinas, con lluvias intensas e inundaciones severas, además de fuertes vientos que han alcanzado ráfagas de hasta 230 kilómetros por hora, informaron este lunes las autoridades del país.

El supertifón ha obligado a desplazar preventivamente a 1,4 millones de personas en Luzón, la isla donde se encuentra Manila, y ha causado la muerte de dos personas, una de ellas por el colapso de una estructura, explicó el oficial a cargo de Defensa Civil, Raffy Alejandro, en un balance matutino.

La CWA emitió una advertencia marítima por tifón para las aguas del canal de Bashi, las islas Pratas y el sur del estrecho de Taiwán, que espera la llegada de Fung-wong, debilitado, el miércoles, cuando se pronostican fuertes precipitaciones en el centro y sur de la isla.

El organismo meteorológico estima que, al tocar tierra en Taiwán, el tifón perderá intensidad y el jueves se alejará.