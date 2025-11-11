logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

“VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO” CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Fotogalería

“VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO” CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Clausuran fiesta ilegal donde había menores

Se vendía alcohol y el establecimiento no contaba con los permisos municipales

Por Redacción

Noviembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Clausuran fiesta ilegal donde había menores

La Dirección de Comercio Municipal de la capital, con el apoyo de la Policía Municipal clausuró una fiesta clandestina que se llevaba cabo en un establecimiento a inmediaciones del distribuidor Juárez, en donde se vendía alcohol sin permiso y además había muchos menores de edad.

Fue la noche del sábado, cuando se alertó sobre una fiesta clandestina con cover dentro del establecimiento “Foodys”, ubicado en la colonia Prados Glorieta, a unos metros del distribuidor.

Personal de la dependencia municipal y elementos policiales se desplazaron al sitio, un terreno cercado que se ubica en la esquina de la carretera a México y el distribuidor Juárez, en donde se procedió a realizar la inspección correspondiente.

Fue así como los inspectores constataron que el establecimiento no contaba con licencia de funcionamiento municipal y tampoco había autorización para realizar un evento público masivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, el personal se percató que había un aproximado de mil jóvenes, muchos de ellos menores de edad, que consumían bebidas alcohólicas en su interior.

Ante estas irregularidades, se procedió al desalojo de los asistentes y la clausura del establecimiento, que básicamente es un terreno bardeado que también funciona como bar.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Retiran vehículo tras percance en Salvador Nava, a la altura del puente Pemex
    Retiran vehículo tras percance en Salvador Nava, a la altura del puente Pemex

    Retiran vehículo tras percance en Salvador Nava, a la altura del puente Pemex

    SLP

    Redacción

    El percance, ocurrido al mediodía, provocó tráfico en dirección al poniente

    Capturan a tres maleantes en carretera a México
    Capturan a tres maleantes en carretera a México

    Capturan a tres maleantes en carretera a México

    SLP

    Redacción

    Se desplazaban en dos camionetas y les aseguraron armas de fuego,cartuchos y marihuana

    Fardero es sorprendido robando en Aurrerá
    Fardero es sorprendido robando en Aurrerá

    Fardero es sorprendido robando en Aurrerá

    SLP

    Redacción

    Extranjeros le vaciaron cuenta a un hombre
    Extranjeros le vaciaron cuenta a un hombre

    Extranjeros le vaciaron cuenta a un hombre

    SLP

    Redacción

    En un cajero le cambiaron su tarjeta sin que se diera cuenta hasta que vio los movimientos