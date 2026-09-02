Tronchon gana 10ma. etapa de la Vuelta

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ELCHE DE LA SIERRA.- El ciclista francés Bastien Tronchon logró el mejor resultado de su carrera al ganar el martes la décima etapa de la Vuelta a España, y Enric Mas conservó el maillot rojo de líder que recibió tras la caída de Tadej Pogacar, que lo obligó a abandonar la carrera.

Tronchon, de 24 años, se despegó en el sprint final en los últimos 20 metros de una etapa montañosa de 184,7 kilómetros entre Alcaraz y Elche de la Sierra. Magnus Cort fue segundo y Thibau Nys terminó tercero. Wout van Aert fue cuarto.

Tronchon se llevó la mano derecha al casco, sorprendido, al cruzar la meta, y rompió a llorar cuando sus compañeros del equipo Groupama-FDJ United lo felicitaron.

Mas mantuvo el liderato general con 1 minuto y 18 segundos de ventaja sobre Primoz Roglic, el esloveno de 36 años que persigue un récord de cinco títulos de la Vuelta. Felix Gall se mantuvo 1´39 por detrás, en el tercer puesto.

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La Vuelta dio un vuelco el sábado cuando Pogacar, el líder y gran favorito para ganar la carrera de tres semanas, se cayó y se fracturó la clavícula izquierda.

La etapa del martes coronó tres ascensos de tercera categoría y permitió que una escapada de siete hombres —solo uno de ellos a menos de una hora del tiempo total de Mas— construyera una ventaja de más de dos minutos y medio.