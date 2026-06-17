Rex Heuermann condenado a cadena perpetua por asesinatos en Gilgo Beach

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Rex Heuermann, el "asesino serial de Gilgo Beach", fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras décadas de espera por justicia para las víctimas.

Familiares de las mujeres asesinadas en Nueva York increparon a Heuermann antes de la sentencia, expresando su dolor y rechazo. Jasmine Robinson, prima de Jessica Taylor, una de las víctimas, afirmó que "un millón de años no es suficiente" para reparar el daño.

Con las manos entrelazadas y apoyadas sobre la mesa de la defensa, Heuermann, arquitecto de Long Island, admitió haber matado a ocho mujeres y fue arrestado en 2023 tras llevar una vida secreta de violencia.

Amanda Funderburg, hermana de Melissa Barthelemy, una víctima, le pidió a Heuermann que la mirara mientras hablaba; él lo hizo con la mirada baja. Funderburg recordó una llamada telefónica burlona que recibió de él días después de la desaparición de Melissa.

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La sentencia cierra una investigación que comenzó con desapariciones aparentemente inconexas y que luego se convirtió en un caso emblemático con documentales y libros, tras el hallazgo de restos óseos en una autopista costera cerca de Gilgo Beach.

JoAnn Mack, madre de Valerie Mack, expresó que "se ha hecho justicia, pero no se puede reemplazar lo que se ha arrebatado", lamentando la pérdida de los sueños de su hija.

Heuermann, que mantuvo silencio en varias audiencias, tuvo la oportunidad de hablar en la sentencia. Su exesposa y sus hijos adultos decidieron no asistir por respeto a las familias de las víctimas.

El acusado, de 62 años, se declaró culpable en abril de asesinar a siete mujeres y admitió haber matado a una octava, Karen Vergata, aunque no fue acusado por ese crimen. Reconoció que estranguló a las víctimas, muchas trabajadoras sexuales, y desmembró algunos cuerpos.

Los hijos de Maureen Brainard-Barnes, una de las víctimas, relataron cómo su ausencia marcó sus vidas, y su hermana Melissa Cann habló de la culpa del sobreviviente que cargó durante años, aclarando que esa culpa es solo de Heuermann.

Liliana Waterman, hija de Megan Waterman, dijo que su mundo se hizo añicos al comprender la desaparición de su madre cuando tenía nueve años.

La mayoría de las mujeres desaparecieron entre 2000 y 2010, y sus restos fueron encontrados en una autopista cerca de Gilgo Beach, Long Island, a unos 80 kilómetros de Manhattan.

Los restos de Sandra Costilla fueron hallados en 1993 en los Hamptons, y los de Karen Vergata en 1996 en Fire Island, lugares alejados de Gilgo Beach.

El caso salió a la luz en 2010 tras la desaparición de Shannan Gilbert, cuyo fallecimiento fue determinado como ahogamiento accidental. La investigación se estancó hasta 2022, cuando se vinculó una camioneta pickup con la desaparición de una víctima en 2010.

Pruebas de ADN compararon una corteza de pizza desechada por Heuermann con fragmentos de cabello de las víctimas. Además, datos de teléfonos celulares mostraron que concertó encuentros con algunas antes de sus desapariciones.

Tras su arresto, se recuperó un "plano" de los asesinatos en sus archivos informáticos. Heuermann aceptó cooperar con el FBI para ayudar a capturar otros asesinos en serie.

Durante tres años, Heuermann permaneció en una celda segregada en la cárcel del condado Suffolk, leyendo novelas de crímenes y manteniendo contacto limitado con abogados y familiares, según el jefe de policía Errol Toulon.