Luna de Fresa 2026 en México: fenómeno astronómico y guía de observación
Se recomienda buscar lugares con cielo despejado y usar telescopios para una mejor experiencia.
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Durante la recta final del mes de junio, se vivirán dos importantes fenómenos cósmicos que protagonizarán el cielo nocturno: el primero es elsolsticio de verano que tendrá lugar el próximo 21 de junio, seguido por la primera Luna Llena de la temporada, mejor conocida como Luna de Fresa
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A pesar de que este fenómeno está relacionado con una tonalidad rosada en el satélite, el nombre de la Luna de Fresa se remonta históricamente a su origen indígena, asociado a la temporada de cosecha de fresa en zonas de Norteamérica.
De acuerdo con el sitio especializado Star Walk, este fenómeno cósmico sucederá el próximo lunes 29 de junio alrededor de las 19:26 horas, momento en que ofrecerá condiciones favorables para su observación.
Para observar y disfrutar de este maravilloso suceso es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
*Busca un lugar con cielo despejado y sin contaminación lumínica que te permita observar la luna con claridad
*Prepara tu vista entre 15 y 20 minutos antes para que se adapte a la oscuridad
*Investiga la hora exacta para que no te pierdas este fenómeno astronómico
*Mantente informado sobre los cambios en el clima en la zona dónde te encuentres
*Se recomienda el uso de telescopio o binoculares que facilite la observación de cada detalle.
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