Luna de Fresa 2026 en México: fenómeno astronómico y guía de observación

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Durante la recta final del mes de junio, se vivirán dos importantes fenómenos cósmicos que protagonizarán el cielo nocturno: el primero es el

que tendrá lugar el próximo 21 de junio, seguido por la primera Luna Llena de la temporada, mejor conocida como

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A pesar de que este fenómeno está relacionado con unaen el satélite, el nombre de lase remonta históricamente a su, asociado a la temporada de cosecha de fresa en zonas de Norteamérica.De acuerdo con el sitio especializado, este fenómeno cósmico sucederá el próximoalrededor de las, momento en que ofrecerá condiciones favorables para su observación.Para observar y disfrutar de este maravilloso suceso es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:*Busca un lugar cony sin contaminación lumínica que te permita observar la luna con claridad*Prepara tu vista entre 15 y 20 minutos antes para que se adapte a la oscuridad*Investiga la hora exacta para que no te pierdas este fenómeno astronómico*Mantente informado sobre los cambios en el clima en la zona dónde te encuentres*Se recomienda elo binoculares que facilite la observación de cada detalle.