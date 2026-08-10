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Tunsil se perdería casi todo 2026

Por AP

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
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Tunsil se perdería casi todo 2026
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      ASHBURN.- El tackle izquierdo de los Commanders de Washington, Laremy Tunsil, se espera que se pierda la mayor parte de esta temporada por un desgarro de tríceps, informó NFL Network. El cinco veces seleccionado al Pro Bowl sufrió el sábado una lesión en el entrenamiento.

      Según el reporte, uno de los principales protectores del lado ciego de la liga necesitará cirugía.

      Los Commanders adquirieron a Tunsil en un canje con Houston en marzo de 2025. Fue titular en 14 de 17 partidos la temporada pasada y firmó una extensión de contrato por dos años y 60,2 millones de dólares durante la pretemporada.

      Washington esperaba que un Tunsil sano ayudara a mantener saludable al quarterback Jayden Daniels esta temporada. Daniels, Novato Ofensivo del Año de la NFL en 2024, se perdió 10 partidos la temporada pasada debido a tres lesiones —un esguince en la rodilla izquierda, una distensión en el isquiotibial derecho y una dislocación del codo izquierdo, que volvió a lesionarse a finales de diciembre y le costó el resto de la temporada.

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      En cambio, los Commanders ahora buscarán un reemplazo en, posiblemente, la posición más importante de la línea ofensiva.

      Las opciones incluyen mover al lado izquierdo ya sea al liniero versátil Andrew Wylie o al tackle derecho Josh Conerly Jr., colocar a Brandon Coleman —una selección de tercera ronda del draft de la NFL de 2024 que ocupó esa posición antes de la llegada de Tunsil el año pasado— o realizar un movimiento antes de su debut de temporada regular el 13 de septiembre en Filadelfia.

      Tunsil, de 32 años, fue originalmente una selección de primera ronda del draft, el número 13 global, por los Dolphins de Miami en 2016.

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