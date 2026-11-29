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Berlín.- El Bayern Múnich, severamente diezmado por las lesiones y condicionado por jugar todo el segundo tiempo en inferioridad numérica, no pasó este sábado de un empate sin goles ante el Hamburgo. Con este resultado, el líder Borussia Dortmund tiene la mesa puesta para ampliar su ventaja en la cima este domingo.

El conjunto bávaro afrontó un nuevo compromiso en medio de una plaga de ausencias. A las bajas ya conocidas de Jamal Musiala, Alphonso Davies y Serge Gnabry, se sumaron recientemente las de Harry Kane y Michael Olise, mientras que Luis Díaz apenas regresaba al banquillo tras superar una lesión muscular. Ante este panorama, el técnico Vincent Kompany optó por dar descanso a habituales como Dayot Upamecano, Konrad Laimer y Nathaniel Brown, abriendo espacio en el once a jóvenes y canteranos como Noah Codjo-Evora y Sapoko Ndiaye, respaldados por figuras como Joshua Kimmich, Aleksandr Pavlovic y Jonathan Tah. Pese a presentar una alineación alternativa, el Bayern monopolizó el balón con cerca del 80 % de posesión, pero careció de claridad para romper el bloque bajo del Hamburgo. El partido dio un giro antes del descanso cuando Kimmich vio la tarjeta roja por reaccionar con una agresión a una dura entrada de Rössing Lelesiit. En el complemento, con un hombre más, el cuadro hanseático resistió sin mayor desgaste e incluso rozó el triunfo al minuto 78, con un remate ligeramente desviado de Adeline tras un saque de banda.