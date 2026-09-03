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Un efectivo Toluca elimina a León

Los Diablos Rojos de Mohamed llegan a la final de la Leagues Cup

Por Redacción

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Un efectivo Toluca elimina a León
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Toluca no necesitó ofrecer su versión más brillante para seguir haciendo historia en la Leagues Cup 2026. El equipo de Antonio Mohamed mostró dificultades para generar futbol, pero encontró en la contundencia su mejor aliado para imponerse (2-0) a León en las semifinales del torneo.

      Con una actuación práctica y efectiva, los Diablos Rojos aprovecharon los momentos clave del partido para asegurar su boleto a la gran final y mantenerse en la lucha por conquistar el título internacional.

      A pesar de asumir el protagonismo y generar las oportunidades más peligrosas durante la primera mitad, Toluca tuvo que esperar hasta los minutos finales antes del descanso para reflejar su dominio en el marcador. Cuando parecía que el empate se mantendría, un error del arquero Óscar García cambió el rumbo del encuentro. El guardameta de León calculó mal una salida y dejó el balón a merced de Federico Pereira, quien no perdonó y sacó un potente disparo para firmar el 1-0 al minuto 41. Para la segunda mitad, el trámite del encuentro se mantuvo prácticamente igual. León apostó por esperar en su propio campo, mientras que los Diablos Rojos buscaron ampliar la ventaja con constantes llegadas por las bandas. La insistencia escarlata terminó dando frutos cuando Federico Viñas apareció dentro del área para definir con precisión y marcar el segundo tanto al minuto 69.

      Con la desventaja en el marcador y pocas respuestas, León comenzó a mostrar señales de desesperación. La situación se complicó todavía más con la expulsión de Jhohan Romaña, quien dejó a su equipo con diez hombres en la recta final del compromiso. A partir de entonces, la escuadra dirigida por Javier Gandolfi optó por resguardarse y evitar una derrota más amplia.

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