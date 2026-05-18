Un éxito, el Torneo de Frontenis "Don Carlos Oaxaca Miranda"

San Luis Potosí volvió a consolidarse como una de las plazas más importantes del frontenis nacional con la realización del Torneo de Frontenis 1ra. Fuerza Carlos Oaxaca Miranda, celebrado los días 16 y 17 de mayo en las instalaciones de Lomas Raquet Club.

El certamen fue organizado en homenaje a Don Carlos Oaxaca Miranda, personaje ampliamente reconocido por su pasión y compromiso con el frontenis, disciplina que promovió durante gran parte de su vida dentro de la comunidad deportiva potosina.

Familiares, amigos y jugadores recordaron su legado como uno de los impulsores del frontenis local, destacando siempre su interés por fomentar la convivencia y el crecimiento de este deporte en San Luis Potosí.

Durante dos días de intensa actividad, los asistentes disfrutaron de encuentros de gran nivel en la modalidad de dobles abierta, con la participación de destacados exponentes del frontenis mexicano. Entre las figuras presentes sobresalieron Jorge Olvera, conocido como "Talita", e Isaac Pérez, apodado "Colimita", quienes protagonizaron una sobresaliente actuación a lo largo del torneo.

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La competencia reunió a jugadores provenientes de diferentes ciudades del país, quienes disputaron una bolsa económica total de 50 mil pesos en medio de un ambiente de alta competitividad y gran respuesta por parte del público potosino.

Al término del torneo, la dupla conformada por Jorge Olvera "Talita" e Isaac Pérez "Colimita" se proclamó campeona del certamen tras mostrar un juego sólido y contundente durante toda la competencia.

El segundo lugar correspondió a Carlos Torres y Jesús González, quienes también destacaron con un importante desempeño a lo largo del fin de semana. La tercera posición fue para Francisco Sánchez y Alan Vargas, mientras que Gustavo Castillo Jr. y José Antonio Mendoza finalizaron en el cuarto sitio.

Los organizadores resaltaron la positiva respuesta de jugadores y aficionados, reafirmando el crecimiento que vive actualmente el frontenis en San Luis Potosí y la importancia de continuar realizando este tipo de eventos para mantener vivo el legado de quienes impulsaron esta disciplina en la entidad.