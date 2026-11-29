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Londres.- El inicio de Mauricio Pochettino está lejos de ser el deseado, aunque cumple con el pronóstico de quienes anticipaban un equipo sin rumbo ni capacidad de reacción. Los Red Devils, que dormirán otra jornada en puestos de descenso, cayeron goleados en casa ante el Brentford (0-4) y suman ya dos derrotas y un empate desde la llegada del técnico argentino.

La pregunta inevitable es cómo levantará Pochettino este proyecto, pues la crisis parece estructural y supera a cualquier entrenador. Lo visto en Old Trafford —un equipo sin alma y superado en todas las facetas— repite el guion sufrido con Michael Carrick, Rúben Amorim o Erik ten Hag: misma historia, distinto protagonista.

Pochettino intentó agitar el avispero alineando en punta a Joshua Zirkzee por delante de Brian Mbeumo y Matheus Cunha, pero el plan se desmoronó pronto. Tras los avisos al larguero de Harry Maguire y Antony, el veterano Callum Wilson aprovechó la pasividad de los centrales para batir a Senne Lammens. Poco después, el propio Wilson empujó el segundo a puerta vacía tras una gran jugada de Dango Ouattara sobre Lisandro Martínez.

En el complemento, el Brentford administró la ventaja sin apuros, salvándose el United de un penalti claro de Leny Yoro sobre Kevin Schade. Sin embargo, la goleada se consumó en el tramo final con un cabezazo de Kristoffer Ajer a la salida de un córner y una vaselina de Schade que sentenció una tarde para el olvido.

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