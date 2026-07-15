UPSLP abanderó a su Selecc. de karate

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) realizó la ceremonia de abanderamiento de la selección de karate que representará a la institución y a México en el Campeonato Mundial WUKF 2026, competencia que se celebrará del 22 al 26 de julio en la ciudad de Cluj-Napoca, Rumanía.

Durante el acto protocolario, encabezado por el rector de la UPSLP, Néstor Eduardo Garza Álvarez, se reconoció el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de las y los estudiantes que competirán en el escenario internacional. Además, los integrantes de la delegación recibieron la indumentaria oficial con la que buscarán representar dignamente a la universidad y al país.

La delegación universitaria estará conformada por la campeona mundial Ashley Belmontes, estudiante de Ingeniería en Telemática (ITEM), quien viajará con el objetivo de defender el título obtenido en la edición anterior del certamen.

También integran el representativo Luis Antonio Villaseñor y Marco Emilio Cuellar, estudiantes de Ingeniería en Sistemas y Tecnologías Industriales (ISTI); Antonio Hernández, de Ingeniería en Manufactura Avanzada (IMA); y Ana Sofía Camacho, de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura Avanzada (ITMA), quienes lograron su clasificación gracias a su destacado desempeño deportivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la ceremonia, el rector destacó que la participación de los atletas refleja el modelo de formación integral de la universidad, en el que el desarrollo académico y deportivo avanzan de manera conjunta.

Por su parte, el entrenador Alejandro Belmontes reconoció el compromiso mostrado por los integrantes del equipo durante su preparación y manifestó su confianza en que la delegación potosina volverá a obtener resultados importantes en una de las competencias más relevantes del calendario internacional de la WUKF.