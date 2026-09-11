Va Cordero por su octavo título

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El piloto potosino Ricardo Cordero se prepara para afrontar una nueva edición de La Carrera Panamericana, que este 2026 arrancará el próximo 16 de octubre en Chiapas y concluirá el día 22 en Zacatecas, con el actual campeón nuevamente entre los principales protagonistas de la competencia.

Durante la presentación oficial de la justa se dio a conocer el póster de la edición 2026, en el que nuevamente aparece "El Malditillo", vehículo emblemático de Cordero. El piloto de GHR Motorsport destacó que esta es la séptima ocasión en la que forma parte de la imagen promocional de una de las competencias automovilísticas más importantes del país.

La edición número 39 de la época moderna contempla un recorrido cercano a los 3 mil 900 kilómetros, de los cuales más de 530 corresponderán a tramos de velocidad y alrededor de 3 mil 300 serán de tránsito. La ruta iniciará en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y continuará por Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí antes de llegar a Zacatecas.

Cordero comenzará su participación el 16 de octubre en territorio chiapaneco con la primera etapa rumbo a Veracruz, iniciando así una semana de alta exigencia en la que las tripulaciones deberán enfrentar diferentes condiciones de carretera y largos recorridos por buena parte del centro del país.

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El objetivo para el rallista potosino será especialmente importante, ya que buscará conquistar su octavo título de La Carrera Panamericana. De conseguirlo, establecería una nueva marca y se convertiría en el piloto con más victorias dentro de la historia de la tradicional competencia.

Con el respaldo de GHR Motorsport, Ricardo Cordero llegará como campeón defensor y con la posibilidad de escribir otro capítulo destacado en su trayectoria.