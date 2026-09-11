Va Cordero por su octavo título
El piloto de rallies está listo para la Carrera Panamericana
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
El piloto potosino Ricardo Cordero se prepara para afrontar una nueva edición de La Carrera Panamericana, que este 2026 arrancará el próximo 16 de octubre en Chiapas y concluirá el día 22 en Zacatecas, con el actual campeón nuevamente entre los principales protagonistas de la competencia.
Durante la presentación oficial de la justa se dio a conocer el póster de la edición 2026, en el que nuevamente aparece "El Malditillo", vehículo emblemático de Cordero. El piloto de GHR Motorsport destacó que esta es la séptima ocasión en la que forma parte de la imagen promocional de una de las competencias automovilísticas más importantes del país.
La edición número 39 de la época moderna contempla un recorrido cercano a los 3 mil 900 kilómetros, de los cuales más de 530 corresponderán a tramos de velocidad y alrededor de 3 mil 300 serán de tránsito. La ruta iniciará en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y continuará por Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí antes de llegar a Zacatecas.
Cordero comenzará su participación el 16 de octubre en territorio chiapaneco con la primera etapa rumbo a Veracruz, iniciando así una semana de alta exigencia en la que las tripulaciones deberán enfrentar diferentes condiciones de carretera y largos recorridos por buena parte del centro del país.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El objetivo para el rallista potosino será especialmente importante, ya que buscará conquistar su octavo título de La Carrera Panamericana. De conseguirlo, establecería una nueva marca y se convertiría en el piloto con más victorias dentro de la historia de la tradicional competencia.
Con el respaldo de GHR Motorsport, Ricardo Cordero llegará como campeón defensor y con la posibilidad de escribir otro capítulo destacado en su trayectoria.
no te pierdas estas noticias
La Selección Mexicana que visualiza Rafael Márquez
El Universal
El exfutbolista asume el cargo tras colaborar con Javier Aguirre y prepara su debut en septiembre.
Rafael Márquez inicia nuevo ciclo al frente del Tricolor
El Universal
El exjugador Rafael Márquez toma las riendas del Tricolor con el objetivo de clasificar al Mundial y mantener la disciplina.
Edson Álvarez niega acusaciones de estar involucrado en secuestro
EFE
Aseguró que su nombre ha sido usado para generar morbo y solicitó que las acusaciones se presenten ante autoridades