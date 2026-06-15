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Vekic vence a Raducanu y conquista el Queen´s

Por AP

Junio 15, 2026 03:00 a.m.
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Vekic vence a Raducanu y conquista el Queen´s
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      LONDRES.- Emma Raducanu se quedó a las puertas de un título soñado en casa, en el Queen´s Club, después de que la croata Donna Vekic, quien llegó con el mote de "perdedora con suerte" ganó el domingo la final por 6-0, 7-6 (6) en Londres. La tenista de 23 años buscaba su primer trofeo individual desde su sorprendente triunfo como jugadora procedente de la fase previa en el Abierto de Estados Unidos de 2021.

      La británica número 1 fue superada con rapidez en el primer set, pero salvó tres puntos de campeonato en el segundo camino al desempate, donde salvó otro y estuvo cerca de llevar el partido a un set decisivo. La lluvia al inicio del torneo hizo que Raducanu tuviera que sacar fuerzas para disputar dos partidos en un mismo día el sábado: venció a Kamilla Rakhimova y luego a la estadounidense Iva Jovic para alcanzar la primera final de su carrera sobre césped y la tercera a nivel del circuito.

      Raducanu terminó como subcampeona ante Sorana Cirstea en Cluj-Napoca, su segunda final, en febrero.

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