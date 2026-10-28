logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GP México: Checo Pérez celebra 300 carreras de F1

Fotogalería

GP México: "Checo" Pérez celebra 300 carreras de F1

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Venus Williams agrava su crisis

La tenista pierde ante Lilli Tagger en el Abierto de Guangzhou

Por AP

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
A
Venus Williams agrava su crisis
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      GUANGZHOU.- Venus Williams, la veterana de 48 años de edad, quedó con marca de 0-13 en partidos individuales este año tras sucumbir 6-2, 6-2 ante la adolescente Lilli Tagger en la primera ronda del Abierto de Guangzhou el martes.

      Según se informó, su diferencia de edad de 28 años fue un récord entre rivales en un partido del circuito de la WTA.

      La austriaca Tagger, de 18 años, nació en 2008, el año en que Williams ganó el último de sus siete títulos de Grand Slam en individuales, en Wimbledon.

      Ahora ubicada en el puesto 599 del ranking, Williams disputaba su primer partido de individuales en dos meses desde el Abierto de Estados Unidos, donde perdió en la primera ronda ante Sofia Kenin.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Williams acumula ahora 16 derrotas consecutivas en individuales en el circuito, una racha que se remonta a julio del año pasado.

      Igualó a Tagger, 53ra del ranking, con ambas colocando el 63% de sus primeros servicios, aunque Williams ganó apenas el 60% de esos puntos y su rival ganó todos los suyos.

      Williams no generó oportunidades de quiebre y Tagger concretó cuatro de las 16 que tuvo.

      Kenin también perdió su partido de primera ronda al caer 6-4, 6-7 (5), 6-4 ante su compatriota estadounidense Kaitlin Quevedo.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Checo luce casco especial para su Gran Premio 300
        Checo luce casco especial para su Gran Premio 300

        Checo luce casco especial para su Gran Premio 300

        SLP

        El Universal

        El piloto eligió un diseño blanco con referencias a la cultura mexicana para su regreso ante la afición nacional.

        Regla de menores aprieta al Atlético de San Luis
        Regla de menores aprieta al Atlético de San Luis

        Regla de menores aprieta al Atlético de San Luis

        SLP

        El Universal

        A tres jornadas del cierre, los potosinos siguen sin cubrir la cuota de participación juvenil.

        Rafa Márquez sigue su recorrido con el Atlante
        Rafa Márquez sigue su recorrido con el Atlante

        Rafa Márquez sigue su recorrido con el Atlante

        SLP

        El Universal

        El seleccionador se reunió con Miguel Herrera y la directiva como parte de sus visitas a clubes.

        Checo quiere alargar su carrera con Cadillac
        Checo quiere alargar su carrera con Cadillac

        Checo quiere alargar su carrera con Cadillac

        SLP

        El Universal

        El mexicano aspira a consolidar el equipo y pelear por mejores resultados la próxima temporada.