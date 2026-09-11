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Vertiginoso arranque del Bayern Múnich

El cuadro alemán vapuleó al Bodø/Glimt noruego, sensación del pasado torneo

Por AP

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Vertiginoso arranque del Bayern Múnich
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      LONDRES.- Una goleada 5-0 propinada por el Bayern mientras que el Como argumentó que pertenece al nivel de la Liga de Campeones.

      Kane y Olise marcan, Musiala vive un momento emotivo

      Continuó la gran semana en la Liga de Campeones para los nominados al Balón de Oro. Kane marcó una vez y Michael Olise dos en la paliza de 5-0 que el Bayern le endilgó al Bodø/Glimt, la revelación de la temporada pasada, el . El equipo noruego se derrumbó en la segunda mitad después de que el portero titular Nikita Haikin se retiró lesionado al descanso con el marcador 0-0.

      El cabezazo de Kane para el segundo gol del Bayern significó que el delantero inglés ahora ha marcado en ocho partidos consecutivos de la Liga de Campeones desde enero.

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      El gol inicial del Bayern lo anotó Jamal Musiala en su primer encuentro como titular desde que sufrió en la cancha una serie de convulsiones causadas por una afección neurológica, que interrumpió su pretemporada. Lo celebró tocándose la cabeza.

      "La sensación que tuve hoy es una que no había tenido en un tiempo. Estoy feliz y sé que todavía tengo pasos por delante que dar", dijo al canal Prime Video.

      Estreno goleador del Como

      Los aficionados más veteranos del Como tuvieron los mejores asientos para ver cómo su equipo goleaba 4-1 al Leipzig en el primer partido de la escuadra italiana en la Liga de Campeones.

      El presidente del club Mirwan Surwaso, y los directivos cedieron asientos preferentes a aficionados nacidos en 1950 o antes. El centrocampista croata Martin Baturina anotó el primer gol del Como en la competición para encaminar al equipo hacia la victoria.

      VOLTERETA DEL LENS

      El Lens marcó dos veces en el tiempo añadido para ganar 3-2 en el campo del Slavia Praga, que se adelantó dos veces pese a quedarse con un jugador menos al inicio de la segunda mitad. Mikulas Konecny fuera expulsado tres minutos después de entrar como sustituto para el inicio del complemento.

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