Rusia lanza ataques masivos contra nueve ciudades ucranianas

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Rusia bombardeó ciudades de toda Ucrania con misiles y drones en una ofensiva que comenzó después del anochecer el miércoles y continuó hasta el jueves, con explosiones resonando alrededor de la capital, Kiev, durante la mañana.

Ucrania tiene una escasez acuciante de misiles de defensa antiaérea Patriot, de fabricación estadounidense, que pueden contrarrestar los misiles balísticos de Rusia, y los drones de reacción de Moscú, que vuelan a gran velocidad, plantean un nuevo desafío en el cuarto año y medio desde que comenzó la guerra.

Las autoridades ucranianas afirman que Rusia acumula misiles y lanza ataques de gran envergadura constantemente, con la esperanza de agotar las defensas ucranianas por el simple peso de los números. En respuesta, Ucrania ha atacado objetivos de alto perfil en territorio ruso en un contexto de destrucción mutua.

Rusia afirma que atacó instalaciones vinculadas a la guerra

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El Ministerio de Defensa ruso señaló que sus fuerzas llevaron a cabo un ataque "masivo" durante la noche contra objetivos en nueve ciudades ucranianas que comenzó después del anochecer el miércoles. Describió los blancos como relacionados con el ámbito militar, incluyendo instalaciones industriales, refinerías de petróleo, centros logísticos e infraestructura portuaria.

Zonas civiles, incluyendo bloques de apartamentos, sufrieron daños. El bombardeo mató a una mujer de 78 años en la región de Zaporiyia, en el sur del país, y a otra persona en la región norteña de Járkiv, y dejó al menos 14 heridos en otros lugares, de acuerdo con las autoridades ucranianas.

"Rusia sigue invirtiendo en misiles y en expandir su guerra, y eso significa que se necesitan más contramedidas", dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, en redes sociales, al resaltar las promesas hechas a principios de semana por países europeos de proporcionar más ayuda de defensa antiaérea.

"Es importante que estas (medidas) también se complementen con paquetes adicionales de defensa contra misiles balísticos" mediante compras europeas de armas a Estados Unidos, agregó.

Aunque el Ministerio de Defensa ruso insistió en que sólo se atacaron objetivos vinculados a la guerra, Rusia parece decidida a perjudicar a las empresas ucranianas y mermar la economía del país mediante ataques contra la empresa privada luego que los ataques ucranianos con drones de largo alcance causaran dificultades financieras a Moscú.

Drones rusos impactaron tres grandes centros de distribución, destruyendo depósitos pertenecientes a una cadena de tiendas de juguetes y a una empresa de confitería, y dañando otro operado por un minorista de electrónica, de acuerdo con las empresas.

Además, Moscú continuó sus esfuerzos por destruir la red eléctrica ucraniana antes de los meses invernales de frío intenso.

Cuatro potentes bombas planeadoras destruyeron equipos de generación en la planta combinada de calor y electricidad de la región sureña de Jersón, obligándola a cerrar, anunció su operador Naftogaz.

Zelenskyy realiza visita oficial a la vecina Moldavia

Zelenskyy tenía previsto visitar el jueves la vecina Moldavia para conmemorar su día nacional, que recuerda la declaración de independencia de la Unión Soviética en 1991. Ucrania anunció su independencia el mismo año.

Los vecinos de Rusia en Europa del Este temen que su invasión de Ucrania pueda desencadenar un conflicto más amplio, y la entrada de aviones no tripulados a su espacio aéreo han alimentado la inquietud.

El Ministerio de Defensa de Moldavia reportó el jueves que cinco drones vulneraron su espacio aéreo durante la noche, pero no especificó quién los disparó.

La Fuerza Aérea ucraniana afirmó que sus defensas derribaron o neutralizaron siete misiles balísticos rusos, aunque no explicó cómo lo lograron.

Cuatro distritos de Kiev fueron alcanzados durante la noche, y se registraron daños en bloques residenciales, un edificio escolar y un centro médico, aunque no se reportaron víctimas, informó la policía de la ciudad.

Las fuerzas rusas atacaron instalaciones industriales, así como infraestructura energética, en la región central ucraniana de Poltava, indicó Vitalii Diakivnych, jefe de la administración militar regional de Poltava.

La región sureña de Odesa también fue objeto de un ataque ruso masivo que duró más de siete horas, según Oleh Kiper, jefe de la administración militar regional.

El bombardeo dañó un edificio residencial de 16 pisos y dos instalaciones educativas, además de un elevador de granos, precisó. Odesa es un puerto clave para las exportaciones ucranianas vitales de grano y otros productos agrícolas.

Algunos servicios de trenes se retrasaron más de 17 horas tras el ataque, según la empresa ferroviaria estatal ucraniana Ukrzaliznytsia.

Ucrania apunta a otro minorista ruso en línea

Ucrania ha lanzado también cientos de drones de largo alcance contra objetivos en Rusia casi todas las noches.

El Estado Mayor General de Ucrania aseveró que misiles lanzados desde aviones alcanzaron los puestos de mando principal y de respaldo de Rusia cerca de la ciudad oriental de Donetsk, donde los defensores ucranianos están bajo presión por un avance ruso.

El Ministerio de Defensa ruso destacó el jueves que sus defensas aéreas derribaron 267 drones ucranianos sobre 14 regiones rusas, la Crimea anexada ilegalmente y los mares de Azov y Negro.

Tras arrasar en los últimos meses enormes almacenes de Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia, los aviones no tripulados de Kiev apuntan ahora a Ozon, la segunda mayor empresa de comercio electrónico del país.

Ozon indicó inicialmente que sus instalaciones logísticas en las ciudades de Orenburg y Ufa fueron atacadas, pero ninguno de los recintos se incendió. Una modificación posterior al comunicado de la empresa aclaró que sólo el sitio de Ufa fue atacado, y que la instalación de Orenburg fue evacuada debido a una alerta, pero reanudó sus operaciones normales.