Coyote vs Acme llega a cines con Will Forte y personajes de Looney Tunes

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Algunas decisiones de Hollywood desafían la lógica. Por ejemplo, ¿quién miró el mundo de Looney Tunes, esos dibujos animados desquiciados de nuestra juventud, y pensó: añadamos un montón de abogados de lesiones personales?

Esa es la premisa de la torpe, demasiado solemne, película híbrida de acción real y dibujos animados "Coyote vs. Acme", que el estudio guardó originalmente en un cajón sin llevarla a las salas de cine.

Todo empezó como una parodia publicada en The New Yorker en 1990 que imaginaba a Wile E. Coyote demandando a la Corporación Acme por sus artilugios defectuosos. Después, la película pasó casi tres décadas en un infierno de desarrollo; por fin se rodó en 2022 por unos 70 millones de dólares, pero Warner Bros. la archivó al decidir que era mejor usarla como deducción fiscal.

La historia se sitúa en Albuquerque, Nuevo México, donde humanos y caricaturas conviven lado a lado, como en "Who Framed Roger Rabbit" ("¿Quién engañó a Roger Rabbit?"). Personajes como Piolín, el Demonio de Tasmania y Porky aparecen en aceras reales, autos y tribunales. ¿Por qué Albuquerque? Nunca se explica, pero Bugs Bunny dijo una vez, célebremente: "Sabía que debía haber tomado ese giro a la izquierda en Albuquerque".

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La trama reúne a Will Forte, un abogado de lesiones personales de poca monta localizable en el 1-800-0-LAWYER, y a su nuevo cliente, Coyote, mudo, ojeroso y furioso porque tiene armarios llenos de productos Acme fallidos usados en su interminable cacería de su ballena blanca, el Correcaminos.

"¿Alguna vez tiraste de la anilla de tu paracaídas y solo salió un montón de cubiertos? No es tu culpa", dice el personaje de Forte en un anuncio de televisión.

El abogado quiere llegar a un acuerdo con Acme, como suele hacer, por apenas unos cientos de dólares, pero su cliente quiere derribar a la corporación más grande del mundo. (Su eslogan: "Somos una empresa de valores familiares que valora a su familia de empresas").

En el corazón de Acme hay una vasta conspiración malvada, liderada por el Gallo Claudio, que está ferozmente protegida por su beligerante jefe de asesoría legal, interpretado sin mucha sutileza por John Cena.

"Estas empresas creen que pueden hacer lo que quieran y salirse con la suya con todo porque lo hacen. Estamos hartos y esto se acaba ahora", manifiesta un Forte envalentonado.

La pelea de Coyote pasa a representar una lucha mayor contra la codicia corporativa, que pareció proyectar su sombra sobre el camino de desvalido de la película mientras se enfrentaba a su propio Goliat: la propia Warner Bros.

Pero no pasa mucho tiempo en este desastre antes de que empieces a simpatizar con Warner Bros. No eran una corporación despiadada censurando una sátira sobre ejecutivos: nos estaban protegiendo de una película mal ejecutada que hace un mal uso de nuestros favoritos de caricatura.

Hay ecos de "Chinatown" ("Barrio chino"), "A Few Good Men" ("Cuestión de honor") y "Erin Brockovich", pero todo queda ligeramente socavado porque Wile E. Coyote, en el fondo, es un maníaco homicida que trama llevar al Correcaminos a los tribunales para asesinarlo y hacer un guiso con él. "Eres un poco psicópata, ¿no?", le pregunta su abogado.

Luego, la acción se traslada inexplicablemente a Washington, donde Acme intenta matar a Coyote antes de que testifique ante el Congreso, que incluye a Elmer Gruñón como senador. Así es, un intento de asesinato, con la ayuda nada menos que de Piolín, usando algún tipo de lanzagranadas propulsado por cohete, en la capital de nuestro país. ¡Qué despreciable!

Forte y Coyote intercambian palabras duras, y luego los cineastas aumentan la presión, haciendo que el bufete tambalee al borde de la insolvencia. Hay una escena de persecución con patines cohete, una motocicleta y un camión refrigerado, y hay una prueba final de carácter en forma de un enorme pago potencial que nuestro héroe humano debe sortear.

¿Qué pasa, doc? No, en serio, necesitamos un doctor de guion.

El director Dave Green integra bien a los dibujos animados y a los humanos, pero la historia tropieza al intentar aprovechar el amplio repertorio de Looney Tunes. Bugs Bunny aparece, por fin, solo alrededor de la hora, un retraso imperdonable para un favorito de los fans, y no se queda. Y el Pato Lucas aporta una energía disparatada, demasiado breve, como recluso en St. Looneys ("para los excepcionalmente looney"). En su lugar, recibimos más de dos horas de un Coyote letal y silencioso.

El guion de Samy Burch vira de desvalido contra poder corporativo a historia detectivesca disparatada para terminar con una moraleja sobre no rendirse nunca ante el fracaso, intentando rehacer al profundamente problemático Wile E. Coyote y convertirlo en alguien noble.

"Pase lo que pase, se levanta y lo intenta una y otra y otra y otra vez", dice Forte. "Se despierta cada mañana con propósito y con esperanza, y creo que todos deberían inspirarse en eso".

¿De verdad? ¿Por el tipo amenazante del pogo propulsado por chorro y los interminables productos defectuosos? Esta es una película que solo podrían amar los abogados de lesiones personales.

"Coyote vs. Acme", un estreno de Ketchup Entertainment tiene una clasificación PG (que sugiere cierta orientación de los padres) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por "violencia de caricatura y algo de lenguaje". Duración: 101 minutos. Una estrella de cuatro.