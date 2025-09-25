Victoria in extremis de los Colchoneros

MADRID.- El argentino Julián Álvarez anotó en los últimos compases para completar un “hat-trick” y llevar el miércoles al Atlético de Madrid a una victoria por 3-2 sobre el Rayo Vallecano en La Liga española.

Fue apenas la segunda victoria en la liga para el Atlético, que llegó al partido soportando uno de sus peores inicios de temporada desde que el entrenador argentino Diego Simeone asumió el cargo a finales de 2011.

Álvarez marcó el gol de la victoria a los 88 minutos con un zurdazo desde fuera del área que se coló en el ángulo superior.

“Julián es el mejor futbolista que tenemos. Necesitamos cuidarlo, que esté muchos años acá en el Atleti”, enfatizó Simeone. “Él nos tiene que ayudar, y nosotros a él, para que sea todavía mejor de lo que ya es. Cada vez que marca la diferencia, nos ayuda muchísimo”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El internacional argentino había adelantado a los locales a los 15 minutos y añadió el segundo tanto a los 80.

“Necesitábamos sumar de a tres, recuperar confianza y acumular partidos”, dijo Álvarez. “Veníamos haciendo buenos encuentros, pero por pequeños detalles los resultados no se nos daban. Hay que seguir trabajando y mejorar cosas para mantener la racha”.

La victoria llegó de cara a un derbi de la ciudad contra el Real Madrid, líder de La Liga, previsto para el sábado.

“Ganar hace mejor la recuperación. Tendremos un partido duro con un rival que viene ganando todos los partidos”, recalcó Simeone.

Álvarez falló un penalti en el empate del Atlético, 1-1 en Mallorca el fin de semana pasado. No había marcado desde la derrota del equipo por 2-1 ante el Espanyol en el inicio de La Liga española.

“Sí, es parte del fútbol. A veces toca errar y otras meter”, comentó el atacante. “Sé que ahora estamos por buen camino, así que nos toca seguir así”.

Fue el primer hat-trick de Álvarez desde que se mudó a Europa en 2022 para unirse al City procedente del River Plate. Esta es su segunda temporada con el conjunto colchonero. El Atlético está a nueve puntos del Madrid.