Video | "Hugol" felicita a Cristiano y le presume sus chilenas

La leyenda mexicana dijo que anotó unos 30 goles de ese estilo

Por El Universal

Noviembre 27, 2025 10:04 a.m.
A
Video | Hugol felicita a Cristiano y le presume sus chilenas

Hace unas horas, en todo el planeta, se volvió viral el nombre de Cristiano Ronaldo, atacante del Al Nassr de Arabia Saudita, quien en la más reciente fecha de la Liga Saudí marcó un espectacular gol de chilena.

El histórico exjugador del Real Madrid, quien estará en la Copa del Mundo de 2026, se llevó los reflectores por anotar ese tipo de gol a los 40 años de edad, estando en búsqueda de llegar a los mil tantos en su carrera.

La anotación, que significó el cuarto de ese estilo para el luso, no pasó desapercibida para Hugo Sánchez, leyenda del futbol mexicano y del equipo merengue, quien no dudó en felicitar al atacante y, de paso, recordar que él hizo en su trayectoria 13 goles de chilena.

"Ahora que vi el cuarto gol de chilena de Cristiano Ronaldo, lo cual me alegra mucho, comparto estos 13 goles de los más de 30 de ese estilo que anoté en mi trayectoria", escribió en su cuenta de X.

Luego de sus palabras, que fueron acompañadas con una recopilación de sus anotaciones, sus seguidores reaccionaron felicitando al canterano de Pumas, quien con su talento se convirtió en referente de México en el extranjero.

En el pasado, ambos jugadores han compartido en entrevistas su admiración por la carrera del otro, generando una amistad que es adorada por los seguidores del equipo.

