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Vikings pierde el invicto

Sufren su primera derrota de la temporada ante los Lions de Detroit

Por AP

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Vikings pierde el invicto
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      DETROIT.- Jared Goff lanzó un pase de touchdown de 7 yardas a Jameson Williams para tomar la ventaja cuando quedaban 4:35 y los Lions de Detroit vencieron el domingo 19-15 a los Vikings de Minnesota, propinándole su primera derrota al último equipo invicto de la NFL.

      Los Lions (5-2) han ganado tres seguidos, incluidos sus primeros dos partidos divisionales en la apretada NFC Norte.

      Los Vikings (6-1) tuvieron la oportunidad de mantenerse invictos, pero la defensa más austera de la liga no pudo sostener una ventaja en los minutos finales y perdieron por primera vez desde el 30 de noviembre de 2025, en Seattle.

      Jahmyr Gibbs, de Detroit, corrió para 153 yardas, incluido un touchdown de 30 yardas en el tercer cuarto en el que rompió tacleadas. Goff completó 18 de 25 pases para 176 yardas, con un touchdown y su primera intercepción de la temporada.

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      Kyler Murray completó 17 de 29 pases para 210 yardas, con dos touchdowns y una intercepción, al frente de un equipo con dificultades ofensivas que apenas sumó 81 yardas por tierra.

      El linebacker Jack Campbell fue inmovilizado en una tabla, retirado del campo en carrito en el cuarto periodo y trasladado a un hospital con una lesión en el cuello.

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