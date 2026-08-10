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Vollering gana el Tour de Francia

La ciclista neerlandesa recupera su corona tras años de espera

Por AP

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
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Vollering gana el Tour de Francia
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      NIZS.- La neerlandesa Demi Vollering ganó el Tour de Francia femenino por segunda vez y con estilo al imponerse el domingo en la novena y última etapa para ampliar su margen de victoria en la general .

      La campeona de 2023 levantó su bicicleta en el aire instantes después de cruzar la línea de meta en Niza, cómodamente por delante de la polaca Katarzyna Niewiadoma-Phinney, la campeona de 2024. Niewiadoma-Phinney comenzó la etapa del domingo a ocho segundos de Vollering, quien obtuvo una bonificación de tiempo por ganar la etapa.

      Sabiendo que estaba claramente por delante de su rival, Vollering empezó a celebrar a medida que se acercaba la meta, levantando el brazo en señal de triunfo y luego tocándose la cabeza con el dedo para mostrar su fortaleza mental.

      Terminó la etapa 1 minuto y 4 segundos por delante de la española Paula Blasi Cairol y de Niewiadoma-Phinney y, tras recoger la bonificación de tiempo, acabó con 1:18 de ventaja sobre Niewiadoma-Phinney en la general.

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      La excampeona del Giro de Italia Elisa Longo Borghini, de Italia, fue tercera en la general del Tour —a 4:29— después de que Marlen Reusser perdiera un tiempo valioso tras caerse en un descenso después de la segunda de las cuatro subidas del día.

      Niewiadoma-Phinney tenía que hacerlo todo en la subida final, sobre todo con su rival a rueda, y no pudo presionar a Vollering.

      Vollering atacó a unos 800 metros de la cima y dejó atrás a Niewiadoma-Phinney —como hizo al ganar el sábado la octava etapa para arrebatarle a su rival el liderato de la general. Hace dos años, Vollering se quedó sin la victoria en el Tour tras terminar con una angustiosa desventaja de cuatro segundos respecto de Niewiadoma-Phinney en la última etapa .

      Esta vez se desquitó por completo.

      Vollering, de 29 años, ha ganado ahora cinco Grandes Vueltas, incluidas dos Vueltas a España y el Giro de Italia asegurado en junio, para unirse a su compatriota Annemiek van Vleuten como la única otra ciclista que ha ganado las tres Grandes Vueltas .

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