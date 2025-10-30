Vuelve Cormac a ser protagonista

El equipo Canel’s-Java completó cinco jornadas en la Vuelta Ciclística a Guatemala 2025, que este martes alcanzó su punto más exigente con la llamada etapa reina, un recorrido de 109.3 kilómetros entre Retalhuleu y San Rafael Pie de la Cuesta, caracterizado por sus ascensos prolongados y la llegada en alto.

Durante la jornada, los escaladores Heiner Parra y Ángel Gil intentaron mantenerse en los primeros grupos en la zona de montaña, mientras el resto del equipo trabajó para sostener posiciones en la clasificación general. El trazado, considerado el más duro de la competencia, definió diferencias importantes entre los líderes y el resto del pelotón.

En las metas intermedias, Cormac volvió a aparecer entre los protagonistas al ganar la primera meta volante en el kilómetro 29 y ocupar el segundo lugar en las dos siguientes, ubicadas en los kilómetros 59 y 78.3. También sumó puntos en los premios de montaña, especialmente en el primero, de segunda categoría.

En la parte final del recorrido, Gil y Parra formaron parte de los intentos de fuga y terminaron como los mejores del equipo en la etapa, al colocarse en los puestos 17 y 18, con una diferencia de 1 minuto y 48 segundos respecto al ganador. Detrás de ellos finalizaron Prado (86), Brenes (89), Cormac (91) y Owen (95).

En la clasificación general, Heiner Parra se ubica en la posición 23 y Ángel Gil en la 24, ambos a ocho minutos del líder. Más atrás se encuentran Prado (72), Owen (78), Brenes (80) y Cormac (90). En la tabla por equipos, Canel’s-Java ocupa el décimo lugar, a 59 minutos y 44 segundos del primer puesto. En metas volantes, Cormac se mantiene en la segunda posición con 23 puntos, a solo uno del líder.