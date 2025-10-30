logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Vuelve Cormac a ser protagonista

El ciclista ganó la primera meta volante y quedó segundo en las dos siguientes

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Vuelve Cormac a ser protagonista

El equipo Canel’s-Java completó cinco jornadas en la Vuelta Ciclística a Guatemala 2025, que este martes alcanzó su punto más exigente con la llamada etapa reina, un recorrido de 109.3 kilómetros entre Retalhuleu y San Rafael Pie de la Cuesta, caracterizado por sus ascensos prolongados y la llegada en alto.

Durante la jornada, los escaladores Heiner Parra y Ángel Gil intentaron mantenerse en los primeros grupos en la zona de montaña, mientras el resto del equipo trabajó para sostener posiciones en la clasificación general. El trazado, considerado el más duro de la competencia, definió diferencias importantes entre los líderes y el resto del pelotón.

En las metas intermedias, Cormac volvió a aparecer entre los protagonistas al ganar la primera meta volante en el kilómetro 29 y ocupar el segundo lugar en las dos siguientes, ubicadas en los kilómetros 59 y 78.3. También sumó puntos en los premios de montaña, especialmente en el primero, de segunda categoría.

En la parte final del recorrido, Gil y Parra formaron parte de los intentos de fuga y terminaron como los mejores del equipo en la etapa, al colocarse en los puestos 17 y 18, con una diferencia de 1 minuto y 48 segundos respecto al ganador. Detrás de ellos finalizaron Prado (86), Brenes (89), Cormac (91) y Owen (95).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la clasificación general, Heiner Parra se ubica en la posición 23 y Ángel Gil en la 24, ambos a ocho minutos del líder. Más atrás se encuentran Prado (72), Owen (78), Brenes (80) y Cormac (90). En la tabla por equipos, Canel’s-Java ocupa el décimo lugar, a 59 minutos y 44 segundos del primer puesto. En metas volantes, Cormac se mantiene en la segunda posición con 23 puntos, a solo uno del líder.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Siguen invictos los Bulls, vencen a Kings
Siguen invictos los Bulls, vencen a Kings

Siguen invictos los Bulls, vencen a Kings

SLP

AP

Anuncia Pablo Barrera su retiro profesional
Anuncia Pablo Barrera su retiro profesional

Anuncia Pablo Barrera su retiro profesional

SLP

El Universal

Doblegan Pistons 135-116 a Magic
Doblegan Pistons 135-116 a Magic

Doblegan Pistons 135-116 a Magic

SLP

AP

Continúa el Bayern con racha ganadora
Continúa el Bayern con racha ganadora

Continúa el Bayern con racha ganadora

SLP

AP

Logra su 14ta victoria consecutiva con dos goles de Harry Kane ante Colonia