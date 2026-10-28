Wembanyama lidera a Spurs al gane ante Kings

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SAN ANTONIO.- Victor Wembanyama anotó 29 puntos y capturó 10 rebotes, y los Spurs de San Antonio vencieron el martes por la noche por 130-103 a los Kings de Sacramento para conseguir su primera victoria en casa de la temporada.

Julian Champagnie sumó 26 puntos con 8 de 13 en triples, y San Antonio igualó su marca en 2-2 después de comenzar con decepcionantes derrotas en casa ante Oklahoma City y Houston.

El pívot veterano Domantas Sabonis registró 20 puntos, 14 rebotes y ocho asistencias para Sacramento, que sigue sin ganar. De´Andre Hunter añadió 24 puntos y Zach LaVine aportó 22.

Los Spurs acertaron 17 de 37 en triples.

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Dylan Harper aportó 13 puntos, seis rebotes y seis asistencias para San Antonio.

Los cinco titulares de los Spurs terminaron con cifras de dos dígitos en su mayor producción ofensiva de la temporada.

Wembanyama anotó 15 puntos en el cuarto inicial, incluidos cuatro mates, mientras lanzaba 7 de 10 desde el campo. Vassell acertó 3 de 3 en triples en los primeros cinco minutos y Champagnie encestó 8 de 10 en triples en la primera mitad.

Vassell terminó con 4 de 7 en triples.

Wembanayama finalizó con 14 de 21 en tiros de campo e igualó su mejor marca personal con nueve mates.