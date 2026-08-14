Werro logra un puesto en la final
Pese a sufrir una caída en los 800m en la semifinal del Europeo
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BIRMINGHAM.- La estrella suiza Audrey Werro recibió un lugar en la final de los 800 metros después de caer en su semifinal en los campeonatos europeos el jueves.
La decisión mantiene a Werro en camino para el duelo por la medalla de oro del viernes por la noche con la vigente campeona olímpica Keely Hodgkinson y la estrella neerlandesa Femke Broeders-Bol.
Werro lideraba su serie en el Alexander Stadium cuando se cayó. Las imágenes mostraron que la mano izquierda de Anais Bourgoin hizo contacto con el pie derecho de Werro antes de que Werro se desplomara en la última curva.
A finales de junio, Werro registró el tercer mejor tiempo femenino de la historia: 1 minuto, 53,80 segundos.
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Tras la caída del jueves, se levantó y trotó hasta la meta en 2:35.35. Apeló su posición y avanzó con éxito a la final.
"Todo iba bien y de repente estaba en el suelo. Solo tengo algunos rasguños y me arrancaron el dorsal, pero estoy bien. El cuerpo está bien", dijo Werro.
Hodgkinson, la británica que con frecuencia ha hablado de su deseo de batir el récord mundial de los 800, ganó la otra semifinal en 1:57.38, apenas por delante de Broeders-Bol, quien ha impresionado en su primer año en los 800 tras cambiar desde los 400 con vallas. El récord mundial femenino de los 800, de 1:53.28, fue establecido en 1983 por Jarmila Kratochvilova.
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