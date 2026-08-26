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Xavi Hernández dirigirá a Holanda

Busca reanimar a la Naranja Mecánica y promete un estilo más dominante

Por El Universal

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Xavi Hernández dirigirá a Holanda
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      ZEIST.- El exfutbolista español Xavi Hernández se dijo honrado al ser presentado hoy como nuevo conductor de la selección de Países Bajos en reemplazo del neerlandés Ronald Koeman, a quien había reemplazado en Barcelona en la temporada 2021-22 en su segunda experiencia como entrenador.

      "Me siento emocionado y motivado", afirmó Xavi, de 46 años, al asumir como timonel del combinado "Naranja" al que en los tiempos en los que brillaba en cancha amargó en la final del Mundial de Sudáfrica 2010, sumando la primera Copa de la historia para una España que repitió halago este año al destronar a Argentina en la definición.

      Xavi, que celebró nueve títulos con Al-Sadd, en el que se inició como entrenador en 2018-19 tras "colgar los botines" en ese mismo club, y sumó luego la Liga de España y la Supercopa en 2023 al frente del Barcelona, dijo sentirse honrado por haber "llegado a la Universidad del fútbol".

       Con ese concepto definió lo que representa para él tomar las riendas de una selección que arañó le gloria en tres ocasiones al perder las finales de los Mundiales de 1974 y 1978 ante las anfitrionas Alemania y Argentina antes de caer con España en 2010.

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      Países Bajos se despidió en dieciseisavos de final de la última Copa del Mundo, primera de la historia con 48 participantes, al caer frente a Marruecos en definición por penales y buscará el objetivo que persigue desde siempre en la edición del centenario que albergarán España, Portugal y justamente Marruecos en 2030. 

      Un Mundial que se pondrá en marcha con algunos partidos en Sudamérica (Uruguay, Argentina y Paraguay) al que la "Naranja" intentará clasificarse de la mano de Xavi, quien hará su debut en el cargo el 24 de septiembre en la Nations League europea frente a la Alemania de Jurgen Klopp, de exitoso pasado en Borussia Dortmund y Liverpool. 

      También él hará su estreno en la "Mannschaft" esa tarde en Amsterdam tras reemplazar a Julian Nagelsmann, despedido como conductor de la selección germana tetracampeona del mundo luego de caer en dieciseisavos de final también por penales en la Copa, frente a Paraguay. "Jugaremos ante una de las mejores selecciones de Europa entrenada por uno de los mejores técnicos de los últimos años", dijo al respecto Xavi, quien lejos estuvo de molestarse en su presentación a cargo Nigel De Jong, cuando el ex mediocampista y actual director de fútbol de la Federación neerlandesa de fútbol (KNVB) afirmó que el español era la tercera opción que tenían en carpeta para reemplazar a Koeman.

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