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Xavi Hernández, DT de Holanda

Se convierte en el primer director técnico extranjero desde 1978

Por AP

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
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Xavi Hernández, DT de Holanda
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      La gran figura española Xavi Hernández fue contratado el miércoles como seleccionador de Holanda, convirtiéndose en el primer líder nacido en el extranjero del equipo nacional en casi 50 años.

      Xavi fue integrante de la selección de España que venció a los holandeses en la final del Mundial de 2010, lo que marcó su tercera derrota en el partido por el título.

      Xavi, de 46 años, que está sin trabajo desde que dejó su puesto como entrenador del Barcelona en mayo de 2024, asume el cargo en lugar de Ronald Koeman tras su salida después del Mundial.

      El exmediocampista manifestó que sintió una "conexión especial con el fútbol holandés" después de formarse en una academia del Barcelona influida por Johan Cruyff y Rinus Michels.

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      "Se podría decir que soy un poco hijo del fútbol holandés. Otros grandes entrenadores, especialmente Louis van Gaal, con quien debuté en el Barcelona, y Frank Rijkaard, también desempeñaron un papel importante en moldearme como jugador y entrenador", señaló Xavi, quien firmó un contrato hasta el Mundial de 2030.

      El último entrenador nacido en el extranjero de Países Bajos fue Ernst Happel, 

      en 1977-78.

      Xavi señaló que la cultura futbolística de dicho país — "fútbol de ataque, basado en la posesión, con creatividad, pasión y convicción"— le resultaba atractiva.

      "Por supuesto, el objetivo más importante es y siempre será ganar, pero prefiero hacerlo de una manera que refleje esas características y que la gente pueda disfrutar. El potencial para ello está ahí, así como una base sólida sobre la cual construir", expresó Xavi.

      Nigel de Jong, director de fútbol de élite de la federación neerlandesa y rival de Xavi en la final del Mundial de 2010, comentó que la visión de Xavi de un "fútbol dominante y atractivo, combinado con la flexibilidad que exige el fútbol moderno de élite", le vendría bien al equipo.

      "Xavi cree en esos principios básicos, ha asumido esa visión y la ha hecho suya. Todo eso, combinado con su personalidad y la manera en que sabe conectar con los jugadores y sacar lo mejor de un grupo, lo convierte en la elección adecuada para los próximos años", sostuvo De Jong.

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