Xolos caen ante San Diego FC

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En el cierre de la segunda jornada en la Leagues Cup, los Xolos de Tijuana se enfrentaron al San Diego FC en el nuevo ´clásico de la frontera´ donde uno de estos equipos iba a quedar eliminado en esta competición.

El partido empezó bravo y, al minuto de juego, San Diego comenzó ganando el juego con un gol de Anders Dreyer, aunque el VAR llamó el árbitro a revisión y el tanto fue anulado por una falta previa.

Después del primer gol, Xolos de Tijuana fue mejor en el trámite del encuentro, pisaron con más frecuencia el área de su rival pero no fueron capaces de concretar las acciones de peligro, de hecho Ignacio Rivero estrelló un balón en el poste del arquero norteamericano.

Pasados los 20 minutos del partido, los Xolos tuvieron un error en la salida, el balón fue recuperado por Alejandro Alvarado que metió el pase para que Zamblé apareciera y anotará el único gol del encuentro, aunque las acciones en las porterías no se detuvieron.

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Tras el gol, los Xolos de Tijuana se fueron con todo al frente, los dirigidos por Sebastián Abreu tuvieron un sin fin de opciones, en el segundo tiempo Gilberto Mora se fabricó una jugada donde apareció solo ante el arco de San Diego, misma que terminó yéndose por un costado.

En la recta final del partido, Manoel también estampó un disparo en el travesaño y el arquero del San Diego FC también fue factor, atajando un par de disparos que tenía dirección de portería, todos terminaron en tiros de esquina que no progresaron más.

Sobre el final del encuentro, San Diego FC tuvo la oportunidad de finiquitar el encuentro pero José Antonio Rodríguez evitó la caída de su marco, aunque no pudo evitar la derrota y la eliminación de los Xolos de Tijuana en la Leagues Cup.

Con esta derrota, los Xolos de Tijuana quedaron eliminados de la competencia binacional después de haber perdido en sus dos primeros encuentros de la Leagues Cup. San Diego FC se mantiene con opciones aunque no dependen de si mismos.