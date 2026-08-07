Xolos de Tijuana cae ante Austin FC

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Tijuana inició su participación en la Leagues Cup 2026 con una derrota de 2-0 ante Austin FC, en un partido disputado en el Q2 Stadium, donde el conjunto estadounidense aprovechó sus oportunidades ofensivas para quedarse con la victoria.

Austin FC tomó ventaja al minuto 16 con anotación de Joseph Rosales, quien recibió un pase filtrado de Myrto Uzuni y definió de zurda dentro del área. Antes del descanso, Jon Gallagher amplió la diferencia al 45+2´ con un remate de pierna izquierda desde el centro del área para colocar el 2-0 en el marcador.

Tijuana intentó reaccionar durante el encuentro y generó opciones de peligro por medio de Mourad El Ghezouani, Rafael Fernández, Joban González, Adonis Preciado y Gilberto Mora, pero el guardameta Brad Stuver respondió ante los intentos del equipo mexicano. En la segunda parte, Xolos estuvo cerca de descontar con un tiro libre de Mora y un gol de Alan Vega que fue invalidado por el VAR debido a posición adelantada.

El panorama se complicó para el cuadro fronterizo al minuto 70, cuando Iván Tona recibió tarjeta roja y dejó a su equipo con 10 futbolistas. Austin FC controló la ventaja en el cierre del partido y tuvo oportunidades para aumentar la diferencia, pero el marcador no volvió a modificarse. Con el resultado, Tijuana arrancó con derrota su camino en la Leagues Cup 2026.

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