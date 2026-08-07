logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Xolos de Tijuana cae ante Austin FC

Por Agencias

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
A
Xolos de Tijuana cae ante Austin FC
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Tijuana inició su participación en la Leagues Cup 2026 con una derrota de 2-0 ante Austin FC, en un partido disputado en el Q2 Stadium, donde el conjunto estadounidense aprovechó sus oportunidades ofensivas para quedarse con la victoria.

      Austin FC tomó ventaja al minuto 16 con anotación de Joseph Rosales, quien recibió un pase filtrado de Myrto Uzuni y definió de zurda dentro del área. Antes del descanso, Jon Gallagher amplió la diferencia al 45+2´ con un remate de pierna izquierda desde el centro del área para colocar el 2-0 en el marcador.

      Tijuana intentó reaccionar durante el encuentro y generó opciones de peligro por medio de Mourad El Ghezouani, Rafael Fernández, Joban González, Adonis Preciado y Gilberto Mora, pero el guardameta Brad Stuver respondió ante los intentos del equipo mexicano. En la segunda parte, Xolos estuvo cerca de descontar con un tiro libre de Mora y un gol de Alan Vega que fue invalidado por el VAR debido a posición adelantada.

      El panorama se complicó para el cuadro fronterizo al minuto 70, cuando Iván Tona recibió tarjeta roja y dejó a su equipo con 10 futbolistas. Austin FC controló la ventaja en el cierre del partido y tuvo oportunidades para aumentar la diferencia, pero el marcador no volvió a modificarse. Con el resultado, Tijuana arrancó con derrota su camino en la Leagues Cup 2026.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        México rompe récord histórico con 150 medallas de oro
        México rompe récord histórico con 150 medallas de oro

        México rompe récord histórico con 150 medallas de oro

        SLP

        El Universal

        Atletas mexicanos destacan en natación, canotaje, pentatlón y atletismo para mantener el liderato.

        CONMEBOL respalda a Gianni Infantino y pide unidad en FIFA
        CONMEBOL respalda a Gianni Infantino y pide unidad en FIFA

        CONMEBOL respalda a Gianni Infantino y pide unidad en FIFA

        SLP

        AP

        CONMEBOL recordó el proceso electoral de FIFA y llamó a respetar las normas institucionales para la elección presidencial.

        Infantino busca reelección en FIFA pese a rechazo europeo
        Infantino busca reelección en FIFA pese a rechazo europeo

        Infantino busca reelección en FIFA pese a rechazo europeo

        SLP

        AP

        La UEFA y varias federaciones nacionales cuestionan el plan de participación accionaria impulsado por Infantino.

        Coco Gauff critica politización de pruebas genéticas en WTA
        Coco Gauff critica politización de pruebas genéticas en WTA

        Coco Gauff critica politización de pruebas genéticas en WTA

        SLP

        AP

        La WTA implementa pruebas genéticas para Juegos Olímpicos 2028, mientras expertos y activistas cuestionan la medida.