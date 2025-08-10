Por la violencia, Haití declara la emergencia

San Juan, Puerto Rico.- El gobierno de Haití anunció que ha implementado un estado de emergencia de tres meses en la región central del país debido al aumento de la violencia de las pandillas.

La medida abarcará los departamentos de Oeste, Artibonito y Centro “para continuar la lucha contra la inseguridad y responder a la crisis agrícola y alimentaria”, según comunicado del gobierno.

La región, conocida como el granero de arroz de Haití, ha estado bajo ataque en los últimos años. Las pandillas asesinan a los agricultores o los obligan a abandonar sus campos mientras arrasan las comunidades cercanas.

La oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas señaló que, desde octubre de 2024 hasta finales de junio de 2025, más de 1.000 personas han sido asesinadas, más de 200 han resultado heridas y 620 han sido secuestradas en los departamentos de Artibonito y Centro y áreas cercanas.

La violencia de las pandillas también ha desplazado a más de 239.000 personas en la región central de Haití, según la ONU. A finales de abril, decenas de haitianos cruzaron un pie y nadando el río más grande del país, en un desesperado intento por huir de los grupos criminales.

El viernes, el gobierno nombró a un nuevo director general interino para supervisar la Policía Nacional de Haití, que trabaja con policías kenianos que encabezan una misión respaldada por la ONU para ayudar a sofocar la violencia. André Jonas Vladimir Paraison reemplaza al exdirector general de la policía, Normil Rameau, quien fue criticado por su lucha para contener la violencia perpetrada por grupos delincuenciales, que controlan hasta el 90% de Puerto Príncipe, la capital. Rameau advirtió repetidamente sobre la grave falta de financiación del departamento.