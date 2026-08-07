Zach Neto impulsa victoria de Angelinos

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BALTIMORE.- Zach Neto conectó un jonrón de tres carreras para impulsar a los Angelinos de Los Ángeles la tarde del jueves por 4-1 sobre los Orioles de Baltimore en el último juego de la serie.

Wade Meckler pegó un sencillo con un rodado en la tercera entrada que el abridor de los Orioles, Brandon Young, tiró desviado en primera, lo que le permitió avanzar a segunda. Luego, Nolan Schanuel recibió base por bolas para preparar el jonrón de Neto, de 411 pies, que superó la barda del jardín central.

El lanzador de los Angelinos, Mitch Farris (1-3), entró al juego en la quinta entrada como relevista del abridor Ryan Johnson. Farris lanzó una entrada, ponchó a dos y dio una base por bolas. Johnson trabajó las primeras 4 2/3 entradas, en las que otorgó cinco boletos y ponchó a uno. Permitió tres hits y una carrera limpia. Samy Natera Jr. consiguió su segundo salvamento tras ponchar a dos en las últimas 1 1/3 entradas.

El venezolano Yohel Pozo conectó un jonrón solitario en la tercera para la única carrera de los Orioles. Fue su primero con el uniforme de los Orioles desde que llegó a Baltimore tras ser reclamado en waivers de los St. Louis Cardinals en julio. Young (8-3) lanzó 4 1/3 entradas en la derrota, permitiendo seis hits. Ponchó a cuatro y dio dos bases por bolas.

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