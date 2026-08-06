Chevrolet recorta precio del Aveo Hatchback en México

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Chevrolet redujo el precio de entrada del Aveo Hatchback a 238 mil 100 pesos, con lo que el modelo se convirtió en el segundo automóvil nuevo más barato disponible en México.

El vehículo solamente queda por encima del Renault Kwid, cuyo precio promocional es de 202 mil 900 pesos. Con este ajuste, Chevrolet busca fortalecer su participación en el segmento de autos económicos, donde el precio se ha convertido nuevamente en una herramienta para atraer compradores.

La reducción resulta significativa porque el Aveo Hatchback llegó al mercado mexicano en abril de 2023, como modelo 2024, con un precio inicial de 294 mil 400 pesos para la versión LT con transmisión manual.

Tres años después, el automóvil cuesta 56 mil 300 pesos menos, lo que representa una disminución cercana al 19 por ciento respecto de su precio original.

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Amplía su ventaja frente a otros modelos

El nuevo precio también amplía la diferencia frente a otros subcompactos. El Volkswagen Polo, por ejemplo, se comercializa desde 339 mil 990 pesos, más de 100 mil pesos por encima del Aveo Hatchback.

El ajuste ocurre después de varios años en los que los precios de los vehículos mantuvieron una tendencia ascendente debido a la inflación, la escasez mundial de semiconductores y los problemas en las cadenas de suministro.

Ahora, la recuperación de inventarios y la llegada de nuevas marcas asiáticas han incrementado la competencia, principalmente entre los vehículos de acceso.

Seguridad y equipamiento

El Aveo Hatchback cuenta desde sus versiones iniciales con seis bolsas de aire, frenos de disco con sistema ABS en las cuatro ruedas, control electrónico de estabilidad y monitoreo de presión de neumáticos.

También incorpora cámara y sensores de reversa, además de una pantalla táctil de ocho pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto.

Su motor es de cuatro cilindros y 1.5 litros, con una potencia de 98 caballos de fuerza. Puede estar asociado a una transmisión manual de seis velocidades o una automática CVT, dependiendo de la versión.

Chevrolet busca recuperar el liderazgo

Durante varios meses de 2026, el Aveo se mantuvo entre los automóviles más vendidos de México y disputó el primer lugar con el Nissan Versa. Con la reducción de precio, Chevrolet busca incrementar nuevamente su demanda.

Actualmente, tanto el Aveo Hatchback como el Sedán vendidos en México son importados desde China. Sin embargo, General Motors prevé comenzar su fabricación en la planta de Ramos Arizpe, Coahuila, durante los próximos meses.

La producción nacional permitirá abastecer el mercado mexicano desde esa instalación y reforzar la competitividad de uno de los modelos de mayor volumen de Chevrolet.