¿Qué ofrece la nueva Isuzu D-MAX que llegó a México?

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Isuzu amplió su presencia en México con el lanzamiento de la D-MAX, su primera pickup disponible en el mercado nacional y con la que competirá dentro del segmento de camionetas medianas.

El modelo llega en tres versiones: SE Cabina Sencilla, HL Doble Cabina y DX Doble Cabina. Dependiendo de la configuración, ofrece transmisión manual o automática de seis velocidades, así como tracción 4x2 o 4x4 con bloqueo del diferencial trasero.

Todas las versiones incorporan un motor turbodiésel de 3.0 litros que entrega 188 caballos de fuerza y 322 libras-pie de torque. No habrá, por ahora, una alternativa con motor de gasolina.

La D-MAX puede arrastrar hasta 3.5 toneladas. La versión de cabina sencilla soporta una carga superior a una tonelada, mientras que las configuraciones de doble cabina alcanzan hasta 940 kilogramos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En seguridad, todas incluyen frenos ABS con distribución electrónica, control de estabilidad y asistentes para arrancar y descender en pendientes. Las versiones HL y DX cuentan con seis bolsas de aire, mientras que la SE incorpora dos.

La variante DX agrega asistencias como control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y monitor de punto ciego.

Aunque la D-MAX tiene una historia de seis décadas y se comercializa en más de 120 países, su incorporación representa la entrada de Isuzu México a un segmento distinto al de los camiones comerciales que ha vendido durante más de 20 años.

La compañía informó que utilizará su red actual de distribuidores y talleres para brindar mantenimiento y atención posventa a la nueva pickup. Los precios para México no fueron incluidos en la información difundida.