logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Motor

¿Qué ofrece la nueva Isuzu D-MAX que llegó a México?

La primera pickup de la marca japonesa en el país debuta con motor turbodiésel

Por Pulso Online

Agosto 03, 2026 12:22 p.m.
A
La D-MAX debuta en México.

La D-MAX debuta en México.

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Isuzu amplió su presencia en México con el lanzamiento de la D-MAX, su primera pickup disponible en el mercado nacional y con la que competirá dentro del segmento de camionetas medianas.

      El modelo llega en tres versionesSE Cabina Sencilla, HL Doble Cabina y DX Doble Cabina. Dependiendo de la configuración, ofrece transmisión manual o automática de seis velocidades, así como tracción 4x2 o 4x4 con bloqueo del diferencial trasero.

      Todas las versiones incorporan un motor turbodiésel de 3.0 litros que entrega 188 caballos de fuerza y 322 libras-pie de torque. No habrá, por ahora, una alternativa con motor de gasolina.

      La D-MAX puede arrastrar hasta 3.5 toneladas. La versión de cabina sencilla soporta una carga superior a una tonelada, mientras que las configuraciones de doble cabina alcanzan hasta 940 kilogramos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En seguridad, todas incluyen frenos ABS con distribución electrónica, control de estabilidad y asistentes para arrancar y descender en pendientes. Las versiones HL y DX cuentan con seis bolsas de aire, mientras que la SE incorpora dos.

      La variante DX agrega asistencias como control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y monitor de punto ciego.

      Aunque la D-MAX tiene una historia de seis décadas y se comercializa en más de 120 países, su incorporación representa la entrada de Isuzu México a un segmento distinto al de los camiones comerciales que ha vendido durante más de 20 años.

      La compañía informó que utilizará su red actual de distribuidores y talleres para brindar mantenimiento y atención posventa a la nueva pickup. Los precios para México no fueron incluidos en la información difundida.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      ¿Qué ofrece la nueva Isuzu D-MAX que llegó a México?
      ¿Qué ofrece la nueva Isuzu D-MAX que llegó a México?

      ¿Qué ofrece la nueva Isuzu D-MAX que llegó a México?

      SLP

      Pulso Online

      La primera pickup de la marca japonesa en el país debuta con motor turbodiésel

      ¿Cuál fue la primera armadora que se instaló en México?
      ¿Cuál fue la primera armadora que se instaló en México?

      ¿Cuál fue la primera armadora que se instaló en México?

      SLP

      Pulso Online

      Ford inició la fabricación de automóviles en el país con la apertura de su planta de San Lázaro en agosto de 1926.

      KIA invertirá de 649 mdd en México para fabricar auto eléctrico
      KIA invertirá de 649 mdd en México para fabricar auto eléctrico

      KIA invertirá de 649 mdd en México para fabricar auto eléctrico

      SLP

      EFE

      La planta de Pesquería ampliará su capacidad con energía renovable y reciclaje de agua

      JAC Traveller llega con espacio para siete
      JAC Traveller llega con espacio para siete

      JAC Traveller llega con espacio para siete

      SLP

      Redacción

      La miniván híbrida enchufable se ensambla en México, ofrece hasta 150 kilómetros de conducción eléctrica