Toyota Hilux 2027 llega renovada a México; costará hasta 880 mil pesos

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La Toyota Hilux 2027 ya está disponible en México con una renovación profunda en diseño, tecnología y seguridad, aunque conserva la configuración enfocada en el trabajo pesado y la conducción fuera del camino que ha distinguido a la camioneta japonesa.

La nueva generación estrena un frente más robusto, con faros LED estilizados, una barra horizontal con el nombre Toyota y una parrilla integrada al color de la carrocería. Dependiendo de la versión, equipa rines de acero o aluminio de 17 y 18 pulgadas.

Para el mercado mexicano, Toyota redujo la gama a cuatro versiones con carrocería de doble cabina. La variante completamente eléctrica presentada en otros países no estará disponible inicialmente en México.

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Motores a gasolina y diésel

Las versiones Base y SR utilizan un motor de gasolina de 2.7 litros, con 164 caballos de fuerza y 181 libras-pie de torque. Ambas cuentan con transmisión manual y tracción trasera.

Las versiones superiores incorporan un motor turbodiésel de 2.8 litros, capaz de generar 201 caballos de fuerza. La opción manual entrega 310 libras-pie de torque, mientras que la automática incorpora un sistema híbrido ligero de 48 voltios que eleva el torque durante el arranque.

Las dos variantes diésel incluyen tracción 4x4 y caja reductora, mientras que la automática utiliza una transmisión de seis velocidades.

Más tecnología y asistencias

El interior también fue rediseñado con un tablero de apariencia más moderna, pantalla central de ocho pulgadas, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cámara de reversa y freno de estacionamiento electrónico.

La versión más equipada agrega cuadro de instrumentos digital de hasta 12.3 pulgadas, cargador inalámbrico y el paquete Toyota Safety Sense, que incluye sistema de precolisión, alerta de cambio de carril, luces altas automáticas y control crucero adaptativo.

Precios de la Toyota Hilux 2027

Doble Cabina Base: 570 mil 900 pesos

Doble Cabina SR: 620 mil 900 pesos

Diésel 4x4 Manual: 720 mil 900 pesos

Diésel 4x4 Automática MHEV: 880 mil 900 pesos

La camioneta estará disponible en siete colores: blanco, blanco perlado, plata, negro, rojo, gris y azufre. Los dos últimos se incorporan como nuevas opciones para esta generación.