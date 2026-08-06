Israel retiene fondos y colapsa sistema de salud en Cisjordania

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IKTABA, Cisjordania (AP) — Bassam Musleh ha estado buscando desesperadamente durante seis meses una farmacia o clínica que le pueda surtir su receta para la presión arterial y otros medicamentos para el corazón. En los dispensarios públicos se agotaron las existencias, y el hombre de 70 años de edad no puede pagar los privados.

Pero cuando llegó el martes a una clínica móvil en el poblado de Iktaba, en Cisjordania, y sacó de su bolsillo una receta en mal estado, un grupo local de ayuda finalmente le entregó los medicamentos que necesitaba.

Musleh, quien tiene un marcapasos, es uno de cientos de miles de palestinos que atraviesan problemas para recibir atención médica en Cisjordania donde, de acuerdo con un informe publicado el jueves por Médicos por los Derechos Humanos Israel (PHRI), las políticas israelíes han llevado al sistema de salud al borde del colapso.

Israel retiene fondos y afecta sistema de salud palestino

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Desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás en Gaza hace casi tres años, Israel ha retenido miles de millones de dólares en ingresos fiscales y arancelarios recaudados a nombre de la Autoridad Palestina, el organismo gubernamental que administra partes de la Cisjordania ocupada. Sin esos fondos, la Autoridad Palestina ha tenido dificultades para cubrir los salarios de los trabajadores de salud, comprar medicamentos y mantener hospitales, farmacias y clínicas públicas, el 75% de los cuales han reducido sus operaciones y funcionan apenas una o dos veces por semana.

Al mismo tiempo, los operativos militares israelíes y un incremento de los puestos de control también han obstaculizado la capacidad de los palestinos para recibir atención médica adecuada, con consecuencias potencialmente mortales.

"Si esto continúa, serán los pacientes — y no las instituciones— los que pagarán el precio", afirmó Milena Ansari, directora del Departamento del Territorio Palestino Ocupado de PHRI.

Israel ha retenido a Cisjordania al menos 2.500 millones de dólares en ingresos

Como los palestinos no controlan sus propias fronteras, la Autoridad Palestina depende de Israel para recaudar impuestos sobre los bienes que entran a Cisjordania a través de los puertos israelíes. Pero grupos defensores de los derechos humanos han acusado a Israel desde hace varias décadas de utilizar esos fondos para aplicar presión política.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, dejó de enviar los ingresos mensuales de compensación a la Autoridad Palestina el año pasado y, hasta junio, Israel había retenido de forma acumulada a la Autoridad Palestina al menos 2.500 millones de dólares desde 2023, según el International Crisis Group.

La oficina de Smotrich y la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no respondieron a repetidas solicitudes de comentarios de The Associated Press.

En una entrevista con la AP, el ministro palestino de Salud, Majed Abu Ramadan, señaló que el personal al que no se le ha pagado no está yendo a trabajar, por lo que los casos se siguen acumulando y se han tenido que postergar cirugías de rutina. Médicos palestinos se declararon en huelga a principios de este año y algunos centros de atención primaria tuvieron que cerrar.

Algunos de los más afectados son los pacientes con cáncer, problemas renales y cardíacos, adultos mayores y desplazados, indicaron funcionarios de salud.

Restricciones israelíes complican acceso a atención médica

Cientos de personas entraban en la clínica móvil de PHRI en Iktaba, en busca de tratamiento.

Mohammed Sarris, de 64 años, contó que han pasado semanas desde la última vez que pudo conseguir las gotas para los ojos que necesita para la irritación causada por su diabetes.

Ha dependido de la clínica desde que fue expulsado de su hogar el año pasado en el campamento de refugiados de Nur Shams, donde tenía acceso más fácil a la atención médica de UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio.

Trabajador gubernamental jubilado, Sarris recibe una pensión tan baja que a menudo se ve obligado a racionar sus medicamentos para poder comprar comida.

"Es denigrante. ... Todo esto nos ha afectado mucho", aseguró.

Aumenta el flujo de pacientes a clínicas de ONU y otras agencias

Médicos por los Derechos Humanos Israel indicó que el número de pacientes en sus clínicas móviles se ha duplicado en los últimos dos años, hasta llegar a alrededor de 500 al día.

Roland Friedrich, director de la UNRWA para Cisjordania, afirmó que se ha registrado un aumento notable de pacientes en sus centros de salud en todo el territorio. La agencia busca cerrar la brecha, pero no cuenta con los fondos para expandir sus servicios de salud y enfrenta restricciones israelíes a las importaciones de medicamentos, explicó.

Israel revocó a principios de este año las licencias de alrededor de 40 organizaciones humanitarias, entre ellas Médicos Sin Fronteras, conocida por su sigla en francés MSF.

El año pasado, MSF tenía 12 clínicas móviles en las colinas del sur de Hebrón. Pero como ya no podían coordinar sus movimientos con el ejército israelí, el grupo redujo a la mitad el número de clínicas que gestiona, lo que afectó a más de 40.000 personas, informó Joan Tubau, jefe de misión de Médicos Sin Fronteras en Gaza y la Cisjordania ocupada.

Puestos de control israelíes impiden el acceso de palestinos a la atención

La falta de medicamentos y personal, y la reducción de servicios se han visto agravadas por las restricciones israelíes a la libertad de movimiento en Cisjordania.

En los últimos años, el ejército ha instalado nuevas barreras, puestos de control y bloqueos de carreteras, aislando a las localidades sin previo aviso.

Al menos dos mujeres dieron a luz en ambulancias el mes pasado debido a que los puestos de control estaban cerrados, informó Aseel Baidoun, subdirectora de incidencia y campañas de Medical Aid for Palestinians, o MAP. Uno de los bebés nació muerto.

Indicó que otras tres personas también murieron este año mientras intentaban llegar a un hospital, incluidos otros dos bebés y una mujer de 30 años que falleció de un ataque al corazón después de que una ambulancia fue retenida en un puesto de control cerca de Sinjil, a las afueras de Ramallah.

El ejército israelí ha negado que impida el tratamiento médico a civiles y afirmó que no hay intención de retrasar la atención o las evacuaciones médicas.

En respuesta a preguntas sobre el bebé que nació muerto en una ambulancia cerca de Nablus, el ejército dijo que el vehículo de emergencia no había completado la "coordinación requerida" antes de llegar al puesto de control. Afirmó que se realizó una inspección de seguridad que duró apenas unos pocos minutos.

La doctora Leen Ibrahim, que trabaja con MAP, dijo que una de las consecuencias de esta crisis es el impacto en la salud mental.

"La gente se siente asfixiada por todo lo que está viviendo", comentó.

Algunos palestinos se derrumbaron el martes en la clínica después de esperar durante varias horas para recibir atención.

"La fila es larguísima", dijo Asala Wawi, de 65 años, secándose las lágrimas mientras le revisaban los ojos. "Estoy cansada".