Renault lanza financiamiento a siete años para el Kwid en México

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Renault presentó en México un nuevo esquema de financiamiento a largo plazo para el Kwid, modelo que la marca ofrece desde 202 mil 900 pesos y que se mantiene como uno de los autos nuevos más accesibles del mercado nacional.

El programa, llamado Plan 84, permite adquirir el vehículo con 20 por ciento de enganche y pagarlo en un plazo de hasta 84 meses, es decir, siete años. De acuerdo con la compañía, el objetivo es reducir el monto de las mensualidades y facilitar el acceso a un auto nuevo.

La marca aseguró que este esquema puede representar mensualidades hasta 10 por ciento más bajas frente a otros planes de financiamiento automotriz. Además, los clientes podrán adelantar pagos o liquidar el crédito antes del plazo establecido sin penalización.

Renault informó que, al contratar el financiamiento mediante Renault Servicios Financieros, el Kwid incluirá un año de seguro gratis como medida permanente de la marca.

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El modelo también cuenta con cinco años de garantía o 140 mil kilómetros, lo que ocurra primero.

La automotriz no detalló la tasa de interés aplicable al Plan 84. Como referencia, otros modelos de Renault cuentan con esquemas de financiamiento de hasta 72 meses con tasa de 9.9 por ciento, aunque esa condición no fue confirmada para el Kwid.

El lanzamiento ocurre en un contexto en el que el crédito automotriz tiene un peso creciente en la compra de autos nuevos en México. De acuerdo con datos difundidos por la AMDA, JATO y Urban Science, la participación del financiamiento en ventas al menudeo alcanzó 77.4 por ciento en 29 entidades del país.