Hyundai alista nuevo auto económico para Latinoamérica

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Hyundai prepara un nuevo modelo de entrada que podría convertirse en una de sus apuestas más relevantes para Latinoamérica e incluso llegar al mercado mexicano en menos de un año.

Aunque la marca aún no confirma el nombre oficial del vehículo, los primeros indicios apuntan a que se trataría de la nueva generación del Hyundai i20, un modelo que no debe confundirse con el Hyundai HB20, actualmente disponible en México.

El nuevo vehículo se colocaría en la parte baja del portafolio de Hyundai, por encima de la familia i10 y por debajo de modelos como el i30 o equivalentes de mayor tamaño. Su importancia para la región radica en que sería producido en la planta de Piracicaba, Brasil, lo que abriría la puerta a su comercialización en distintos países latinoamericanos.

De acuerdo con los primeros adelantos, el nuevo Hyundai i20 adoptará el lenguaje de diseño denominado "Arquitectura H", caracterizado por una iluminación LED frontal en forma de H. Aunque todavía no se han revelado imágenes completas del vehículo, se espera una propuesta moderna, con rasgos más robustos y una imagen cercana a la de un crossover.

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El modelo podría ubicarse entre el HB20 y la Hyundai Creta, con mayor altura al suelo y detalles visuales que lo hagan lucir más grande, aunque sin ser presentado necesariamente como un SUV. Entre el equipamiento adelantado se menciona una pantalla de 12.3 pulgadas, conectividad inalámbrica, cuadro de instrumentos digital y aire acondicionado digital.

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La presentación oficial podría realizarse en las próximas semanas, aprovechando la exposición internacional de Hyundai como patrocinador del Mundial. En caso de confirmarse su llegada a México, el modelo ampliaría la oferta de autos accesibles de la marca en un segmento cada vez más competido.