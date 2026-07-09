A huelga, trabajadores que combaten el ébola
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Bunia, RDC.- Trabajadores de la salud en el epicentro del brote de ébola en República Democrática del Congo están abandonando sus puestos para protestar por los retrasos en sus pagos, lo que amenaza los esfuerzos por frenar el brote, que, según las autoridades, sigue propagándose más rápido que la respuesta.
En la provincia de Ituri, la más golpeada de las tres provincias del este de Congo afectadas por el brote, algunos profesionales de la salud y otros trabajadores de primera línea dijeron que no han recibido sus salarios y bonificaciones desde que se declaró el brote el 15 de mayo. También alegaron que estaban trabajando con equipo limitado y que estaban siendo tratados de manera injusta por las autoridades, así como por los equipos de respuesta.
Los datos más recientes del gobierno muestran 1.708 casos registrados, incluidos 580 fallecimientos, y que el primer mes de este brote de ébola fue el peor del que se tenga registro, indicaron autoridades sanitarias.
La protesta laboral coincidía con el inicio de las inscripciones para ensayos clínicos del tratamiento del virus de Bundibugyo, responsable de este brote.
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La representante de la Organización Mundial de la Salud en Congo, la doctora Anne Ancia, señaló que el virus sigue propagándose, impulsado por los movimientos de población y la inseguridad, mientras algunos centros de tratamiento están casi a plena capacidad.
El impago de prestaciones "nos expone a nosotros y a nuestras familias a importantes dificultades socioeconómicas y socava gravemente nuestras condiciones de vida", manifestó.
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