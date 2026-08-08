Hunter Biden revela que cáncer de próstata de su padre se ha extendido y causa dolor

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LONDRES (AP) — El cáncer de próstata del expresidente de Estados Unidos Joe Biden se ha extendido a otras partes de su cuerpo y le está causando dolor, aun cuando sigue pronunciándose sobre asuntos públicos, afirmó su hijo Hunter en una entrevista.

Hunter Biden habla sobre el estado de salud de su padre

Hunter Biden lució emotivo durante una amplia entrevista con la BBC, transmitida a última hora del viernes, al hablar del estado de su padre, y describió que es muy triste verlo.

"El cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y más allá", señaló Hunter. "Es muy doloroso y, en muchos sentidos, es muy debilitante".

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Impacto y reacciones familiares ante el diagnóstico

Biden, de 83 años, fue el hombre de mayor edad en ejercer como presidente de Estados Unidos, y su edad fue motivo de preocupación durante gran parte de sus cuatro años en el cargo. Él y sus asesores de la Casa Blanca han enfrentado duras críticas por presuntamente ocultar la magnitud de sus problemas, especialmente después que se vio obligado a abandonar su candidatura a la reelección tras un debate desastroso con quien finalmente fue su sucesor, Donald Trump.

El expresidente reveló su diagnóstico de cáncer en mayo del año pasado, menos de cuatro meses después de dejar la Casa Blanca.

Hunter Biden comentó que el diagnóstico había sido duro para la familia.

"Es realmente triste verlo. Lo único que diría sobre mi papá, sobre su salud en este momento, es que ojalá se quejara más, porque no está bien", declaró Hunter.

Pero indicó que su padre sigue "ahí afuera", hablando públicamente sobre los temas que le importan.

"Sigue haciendo lo suyo. Él cree profundamente en este país", añadió.

Joe Biden publicará unas memorias, "Promise Me, America", luego de las elecciones intermedias.