Sanciones a adultos mayores si no se integran al SUS

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Ciudad Valles.- Si los adultos mayores que reciben la beca de Bienestar no se inscriben en el Servicio Universal de Salud (SUS) podrían ser sancionados sin pago varios meses, de acuerdo con información de Griselda Mezquida Saldaña, delegada de Bienestar.

El trámite de la credencial del SUS servirá al Gobierno como una prueba de supervivencia, por eso es imperativo que tramiten su credencial y se den de alta en este sistema, ya que muchas personas, familiares de beneficiarios ya fallecidos, no presentan el acta de defunción en el Registro Nacional de Población (Renapo) para seguir cobrando.

Los requisitos para tramitar ese plástico son: acudir a las oficinas de Bienestar en horario de oficina y llevar identificación oficial con fotografía (INE, Pasaporte, cédula profesional, credencial de Inapam o cartilla militar); comprobante de domicilio, agua luz o predial, no mayor su vigencia de seis meses y teléfono de contacto, celular o casero.