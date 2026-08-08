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México recibiría sanción de la OEA

No ha acatado el fallo para eliminar la prisión preventiva oficiosa: Nassar Daw

Por Martín Rodríguez

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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México recibiría sanción de la OEA
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      México ha incumplido la sentencia internacional que le obliga a reformar el Artículo 19 constitucional para disminuir el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva y se encamina a ser acreedor a sanciones internacionales, advirtió José Luis Nassar Daw, miembro fundador del Colegio de Criminología de la República Mexicana.

      México incumple sentencia internacional y enfrenta sanciones

      El excoordinador de la Comisión Penal de la Barra Mexicana de Abogados y expresidente de la Comisión de Seguridad Pública y Prevención del Delito de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), señaló que tales castigos incluyen las relacionadas con el comercio y algunas otras a las que han quedado sujetas otros países como Argentina y Venezuela.

      Agregó que México está obligado a cumplir, sin importar que su país haya aprobado reformas constitucionales que se brincan esos acuerdos internacionales protectores de los derechos de las personas.

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      México se comprometió a ser supervisado en todas sus actuaciones judiciales y legislativas y por ello la Corte Interamericana reportará el incumplimiento a la asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que traerá consecuencias políticas y operacionales para el país.

      Ampliación del catálogo de prisión preventiva desde 2019

      Invitado a la toma de posesión del presidente de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo San Luis, dijo que las posibilidades de sanción al Estado son no solo por incumplir, sino por ampliar, desde 2019, el catálogo de presunción de conductas no acreditadas a las que se agrega prisión preventiva.

      Nassar Daw señala que tales faltas alcanzan cualesquiera de las materias de sanción internacional, pero en dos a la responsabilidad de todos los operadores del sistema penal.

      Añadió que México se encuentra justo en el filo de la navaja de cumplir o no con la sentencia internacional, y de ahí vendrá una división de culpas.

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