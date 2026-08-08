Tiroteo en escuela de Nonthaburi deja ocho muertos y varios heridos

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BANGKOK (AP) — Una niña murió el sábado por las heridas graves que sufrió cuando un estudiante abrió fuego en una escuela secundaria y en su propia vivienda a las afueras de Bangkok el día anterior, elevando el saldo de muertos del ataque a al menos ocho personas.

Cronología del caso

Un estudiante de 14 años abrió fuego alrededor de las 10:00 de la mañana del viernes en la Escuela Debsirin Nonthaburi, en la provincia de Nonthaburi, al noroeste de Bangkok, para luego quitarse la vida. Al parecer también mató a sus dos abuelos en la casa familiar antes el mismo día, según las autoridades.

La niña, de 12 años, murió tras ser hospitalizada, informó el Ministerio de Salud. La escuela había publicado un mensaje en Facebook el viernes solicitando donaciones de sangre para dos estudiantes, incluida la niña, que estaba en séptimo grado.

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Catorce personas seguían hospitalizadas el sábado, siete de ellas en estado crítico, según el Ministerio de Salud de Tailandia. La mayoría de los heridos tiene entre 12 y 14 años.

Acciones de la autoridad

El Instituto de Medicina Forense de Bangkok entregó a familiares los cuerpos de ocho personas: cinco trabajadores del centro, el presunto agresor y sus abuelos. Personal de emergencias sacó un ataúd y lo cargó en una ambulancia, que trasladará los cuerpos a sus poblados de origen para los ritos funerarios.

El cuerpo de la niña aún no ha sido entregado.

Wiroon Supasingsiripreecha, director del Instituto, indicó que la mayoría de las víctimas sufrió una sola herida mortal de bala en una zona vital, como el pecho o la cabeza.

La herida de bala hallada en el presunto agresor era compatible con el arma que había utilizado. Se esperan conclusiones forenses más detalladas, incluyendo los resultados toxicológicos, señaló Supasingsiripreecha.

Las autoridades informaron que el arma, descrita como pequeña y compacta, estaba registrada legalmente a nombre del abuelo del menor.

Hubo reportes de que el menor, que vivía con sus abuelos, había mostrado señales de estrés relacionado con la escuela, aunque algunos de sus familiares declararon a medios tailandeses que desconocían cualquier problema que pudiera estar sufriendo.

La escuela estatal mixta, que tiene unos 3 mil estudiantes matriculados de entre 12 y 18 años, anunció que todas las clases quedan suspendidas del 10 al 14 de agosto y pidió al personal que trabaje desde casa durante ese periodo.

Algunos dolientes acudieron a dejar flores el sábado por la mañana en la reja de la escuela, donde se podía ver presencia policíal.

Charin Siriananchai llevó a sus dos hijos, de 9 y 6 años, para presentar sus respetos. Comentó que, aunque sus hijos no estudian allí, vive en el vecindario y pasa en auto por delante del centro casi todos los días, a menudo deteniéndose para permitir que los alumnos crucen la calle.

"Todo el mundo está triste y conmocionado, porque no se esperaba que esto ocurriera en Tailandia, y además es una pérdida bastante grande", comentó.

Algunos padres acompañaron a sus hijos al recinto para recoger las pertenencias que dejaron atrás tras el tiroteo. Un padre, que declinó identificarse, contó que su hijo, que estaba en la escuela durante el ataque, sigue conmocionado y no puede dormir solo.

Tailandia tiene una de las tasas más altas de posesión de armas en Asia, sólo por detrás de Pakistán, y está muy por encima de sus vecinos del sudeste asiático.

Datos recopilados en 2017 por los grupos Small Arms Survey y GunPolicy.org en su último estudio internacional señalaron que la posesión civil en Tailandia era de aproximadamente 15,1 armas por cada 100 habitantes, frente a menos de una por cada 100 en la vecina Malasia.

Tailandia registró 3.49 muertes por armas de fuego por cada 100.000 habitantes, según estadísticas de 2023 publicadas por World Population Review. Eso la sitúa muy por debajo de algunas zonas de América Latina y el Caribe, pero relativamente alta en Asia. Sólo Filipinas presenta un dato peor en el sudeste asiático.

Aunque los tiroteos indiscriminados no son habituales, el país ha visto un aumento de muertes en balaceras de alto perfil en los últimos años.

En febrero, un joven de 17 años robó un arma a la policía y abrió fuego en una escuela secundaria pública del sur de Tailandia, tomando brevemente rehenes en un ataque de dos horas que mató a una persona e hirió a otras dos.

Un niño de 14 años fue acusado de un tiroteo en 2023 en un importante centro comercial de Bangkok.